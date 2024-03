THQ Nordic Japanは3月15日、オープンワールドSFアクションRPG『アウトキャスト 新たなる始まり(Outcast - A New Beginning)』を発売した。あわせてゲームの魅力をぎゅっと詰め込んだリリーストレーラーも公開している。

対応プラットフォームは、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)。パッケージ版はPlayStation 5版のみとなる。

価格はPlayStation 5/Xbox Series X|S版が8800円、PC(Steam)版は7590円だ。

作品概要

本作は、1999年に人気を博した、3人称視点のオープンワールド・アクションアドベンチャー『Outcast』の続編となる。元海軍特殊部隊「カッター・スレイド」となり、惑星アデルファを救うためロボットの侵略者に立ち向かう。

荒廃した惑星タランと天然資源が枯渇した状況を目の当たりにするスレイド。ロボット勢力による侵略と自身の過去の因果に直面した彼は、惑星を救う任務に挑む。果たして彼は惑星を救えるのだろうか?

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Outcast - A New Beginning(アウトキャスト 新たなる始まり)

ジャンル:オープンワールドSFアクションRPG

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ。

発売日:発売中(2024年3月15日)

価格:

PS5/XSX|S:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Steam:7590円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

