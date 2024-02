ポケモンは2月27日、ポケモンデーを記念して配信した「Pokémon Presents 2024.2.27」において、ポケモンカードゲーム『Pokémon Trading Card Game Pocket』(ポケモントレーディングカードゲームポケット)を発表した。iOS/Android向けアプリとして、2024年内のリリースを予定している。

本作は、世界中で楽しまれているポケモンカードを、手軽にコレクションできるアプリとして、クリーチャーズ、ディー・エヌ・エーと共同開発中のタイトル。

拡張パックを毎日2パック無料で開封することができ、過去の懐かしいイラストから、本作でしか登場しない完全新規のカードまで、さらに広がったポケモンカードのコレクション体験を楽しめるという。

また、「デジタルポケモンカード」としての新しい挑戦のひとつである「イマーシブカード」では、ポケモンカードのイラストの世界に飛び込んでいるような感覚を体験できる。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

発売日:2024年内予定

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

