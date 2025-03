コーエーテクモゲームスは3月11日、2024年3月22日にソニー・インタラクティブエンタテインメントより発売したPlayStation 5用幕末オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』について、PC(Steam)版を配信した。価格は7678円だ。

また、ローンチトレーラーも公開している。

【ローンチトレーラー】

https://youtu.be/y6lFk5vdNe0

本作は、幕末の日本を舞台に、浪人として激動の時代を駆け抜けていくオープンワールドアクションRPG。さまざまな思想をもつ歴史上の人物や勢力と出会いながら、対立するか、または守り抜くかなどの重大な決断を下すのはもちろん、登場人物と特別な関係を結べる「比翼の契り」などのシステムにより、自分ならではの幕末史を自由に描けるのが特徴だ。

また、PC(Steam)版は、下記の特徴を備える。

●8K解像度対応

●DirectX12 Ultimate対応

●ウルトラワイド スーパーウルトラワイドモニター対応

●120fps対応

●レイトレーシング対応

●3Dオーディオ対応

●キーボード、マウス操作カスタマイズ対応

●AMD Fidelity FX SuperResolution対応

●NVIDIA DLSS, Reflex 対応

●UIメニュー、マウスクリッカブル対応

●Intel XeSS グラフィック技術対応

さらに、発売を記念して、本日からX(Twitter)上で、参加した人のなかから特製Tシャツを5名にプレゼントするフォロー&リポストキャンペーンを実施中。

加えて、フォロー&リポストキャンペーンとは別に、同じくX(Twitter)上でスクリーンショットキャンペーンを開催中だ。5つの部門の中から1つを選んで、部門名とハッシュタグ「#RoninCP」とともにスクリーンショットを投稿しよう。

投稿した人の中から各部門2名、計10名に、ほかでは手に入らない豪華な景品をプレゼントするほか、当選した10名の作品を公式サイトに掲載するという。

■Steam版発売フォロー&リポストキャンペーン概要

名称:『Rise of the Ronin』Steam版発売フォロー&リポストキャンペーン

期間:2025年3月11日~3月18日23時59分

内容:Team NINJA公式X(Twitter)アカウント(@TeamNINJAStudio)をフォローのうえ、対象のポストをリポストした人のなかから5名に特製Tシャツをプレゼント。

対象ポスト:https://x.com/TeamNINJAStudio/status/1899267314689908808

賞品:特製Tシャツ

※PC(Steam)版発売決定キャンペーンと同様の賞品です。

※当選の発表は当選者へのDM通知をもって代えさせていただきます。

■スクリーンショットキャンペーン概要

名称:『Rise of the Ronin』スクリーンショットキャンペーン

期間:2025年3月11日~3月25日23時59分

内容:Team NINJA公式X(Twitter)アカウント(@TeamNINJAStudio)をフォローのうえ、5つの部門「キャラクタークリエイト」「アクション」「ストーリー」「比翼の契り」「その他」の中から1つを選び、部門名とハッシュタグ「#RoninCP」とともにスクリーンショットを投稿した人の中から各ジャンルより2名、計10名にほかでは手に入らない豪華な景品をプレゼント。

賞品:各ジャンルより2名、計10名が当選

・特製Tシャツx1名

※PC(Steam)版発売決定キャンペーンと同様の賞品です。

・開発陣サイン入りアクリルボードx1名

※プロデューサー:早矢仕 洋介氏、安田 文彦氏2名のサイン入り。

詳細:https://teamninja-studio.com/ronin/jp/news/20250311.html

※当選の発表は当選者へのDM通知をもって代えさせていただきます。

【ゲーム情報】

タイトル:Rise of the Ronin

ジャンル:幕末オープンワールドアクションRPG

販売:

PS5:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

Steam:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam)

発売日:

PS5:発売中(2024年3月22日)

Steam:配信中(2025年3月11日)

価格:

PS5通常版:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5デジタルデラックス版:9980円(ダウンロード版)

Steam:7678円(ダウンロード版)

CERO:

PS5:D(17才以上対象)※

Steam:Z(18才以上のみ対象)

※CERO Z Version(18才以上対象)も同時発売。

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

©2024–2025 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.