アップル、画面折りたたみ式MacBookを2027年発売か

最近我多次被詢問蘋果是否計劃在 2025 年或 2026 年量產可折疊 iPhone 或 iPad。我的最新調查顯示,蘋果目前唯一有明確開發時程的可折疊產品,只有配備約20.3"顯示器、並預計在2027年量產的MacBook。



--

Recently, I've received many inquiries about whether Apple plans to mass-produce the…