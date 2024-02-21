篠原修司のアップルうわさ情報局 第1995回
縦並びカメラ
アップル「iPhone 16」金型とモックアップがリーク
2024年02月21日 17時00分更新
アップルが2024年に発売するとうわさのiPhone 16の金型とモックアップの写真がリークされた。中国のSNS微博（weibo）ユーザーが2月17日と18日に写真を投稿した。
説明によると写真はiPhone 16の通常（無印）モデルの金型であり、うわさどおりにリアカメラが縦に並んでいる様子を確認できる。
今年の新型iPhoneはiPhone Xのようなデザインになるのかもしれない。
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