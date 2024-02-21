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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1995回

縦並びカメラ

アップル「iPhone 16」金型とモックアップがリーク

2024年02月21日 17時00分更新

文● 篠原修司

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リーク画像の一部　weiboより

　アップルが2024年に発売するとうわさのiPhone 16の金型とモックアップの写真がリークされた。中国のSNS微博（weibo）ユーザーが2月17日と18日に写真を投稿した。

　説明によると写真はiPhone 16の通常（無印）モデルの金型であり、うわさどおりにリアカメラが縦に並んでいる様子を確認できる。

　今年の新型iPhoneはiPhone Xのようなデザインになるのかもしれない。

同上

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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