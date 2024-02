アップル「iPhone SE（第4世代）」iPhone 16にそっくり？

アップルが開発しているとうわさのiPhone SE(第4世代)は、iPhone 16とかなり似たデザインになるという。著名リーカーのMajin Bu氏がXで2月9日にリークした。

同氏は匿名の情報筋からの話として、iPhone SE(第4世代)のリアカメラにはiPhone 16採用のデザインでシングルカメラが搭載される可能性が高いと伝えている。

また、ダイナミックアイランドも搭載されるという。

iPhone SE(第4世代)は2025年に発売予定とのうわさだ。

