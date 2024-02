NEOWIZは2月28日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac向けソウルライクアクションRPG『Lies of P』について、NAVGTR(The National Academy of Video Game Trade Reviewers)で4部門を受賞したことを発表。

NAVGTRは今年で23回目を迎えたグローバルビデオゲームアワードで、アニメーション、美術、キャラクターデザイン、サウンドなど合計54部門で最高優秀作品を選定している。

アワードは、1000人以上の全世界のメディア関係者と1万4千人以上のユーザーの投票を通じて行なわれ、今年は日本時間で2024年2月28日に、NAVGTR公式ホームページで受賞作品を発表した。

『Lies of P』はアートディレクション、ゲーム、オリジナルドラマチックスコア、サウンドエフェクト部門を受賞……4冠達成

『Lies of P』は「NAVGTR」が選ぶ部門別ベストゲームのうち、以下の4部門を受賞した。

△アートディレクション部門「Period Influence」

△ゲーム部門「Original Adventure」

△オリジナルドラマティックスコア部門「New IP」

△サウンドエフェクト部門

ゲームの背景となる「ベル・エポック時代」の完璧な再現はもちろん、細かな描写や美的ディテール、優れたレベルの音楽など、ゲームの芸術的価値が認められた。『Lies of P』のNAVGTR受賞の詳細については、NAVGTR公式ホームページを確認してほしい。

NAVGTR公式ホームページ

https://navgtr.org/winners/

●NEOWIZ関係者コメント

「NAVGTR 4冠受賞は、ゲームの芸術性を証明したことはもちろん、自社開発IPで成し遂げた成果という点でとても意味深く思います。現在開発中の『Lies of P』DLCも高い完成度を備え、全世界の利用者に感動を与えることができると思います。」

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.