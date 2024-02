NEOWIZは2月14日、ソウルライクアクションRPG『Lies of P』[PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac]にて、アップデートを実施した。

今回のアップデートは、コーエーテクモゲームズ「Team NINJA」が世に送り出した三国志時代をモチーフとしたアクションRPG『Wo Long: Fallen Dynasty』(以下、Wo Long)とのコラボレーションとして、『Wo Long』に登場する武器やコスチュームを、ベル・エポック時代をモチーフにした本作に実装するもの。

武器「青龍偃月刀」、コスチューム「名誉を知る者の鎧」「名誉を知る者の頭巾」が新しく登場!

新しく『Lies of P』に登場した武器は、『Wo Long』に登場する三国志の英雄「関羽」が使用している代表的な武器「青龍偃月刀」。「東方の大陸から渡ってきた巨大な刀」というコンセプトを適用し、相手を刺したり斬りつけたりする英雄が持つにふさわしい強力な武器となっている。

コスチュームは“名将の忠義”が宿った「名誉を知る者の鎧」や“義兄弟の誓い”が宿った「名誉を知る者の頭巾」の計2種を実装した。

2024年2月14日から『Lies of P』のすべてのプレイヤーが楽しめる!

プラットフォーム別に25%割引イベントも順次実施

『Lies of P』の利用者なら誰でも本日2024年2月14日からアップデートパッチを適用後に新規武器とコスチュームを装着できる。本日のアップデートを記念して、2024年2月27日までの期間、Steamにて『Lies of P』の割引販売を実施。

さらに、PlayStationでは2024年2月28日まで『Lies of P』本編を、また2月28日から3月13日までの期間中には『Lies of P』デラックスエディションおよび追加コンテンツ「デラックスアップグレード」を割引価格で購入できる。

XboxやMac App Storeユーザーのための割引イベントは、それぞれ2月19日と2月28日まで実施する。各種セールイベントの割引率はどのストアでも同じく25%オフとなるので、お見逃しなく。

『Lies of P』は去る2024年2月7日に『Wo Long: Fallen Dynasty』とのコラボ内容を盛り込んだ動画を『Lies of P』公式YouTubeチャンネル(https://youtu.be/IS8j0CjD4WE)にて公開しているので、本日のアップデート内容が気になる人はこちらもチェックしてみてはいかがだろうか。

『Lies of P』×『Wo Long: Fallen Dynasty』

コラボレーショントレーラー

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.