篠原修司のアップルうわさ情報局 第1984回
アップル「iPhone 16」マイナーチェンジで売上減るかも
2024年02月06日 17時00分更新
アップルが2024年に発売するiPhone 16は大幅なデザイン変更がないかもしれない。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が1月31日に自身のブログで予測を伝えた。
同氏はサプライチェーンを調査した結果、iPhoneの大幅なデザイン変更やAIの搭載などは2025年まで実装されないことが予想されると伝えている。
これにより2024年のiPhoneの売上は前年比で15％減になると見込んでいるという。
このうわさどおりであれば、iPhone 16の進化はディスプレーのやや大型化とキャプチャボタンの搭載のみになるのだろうか？
2024 iPhone shipments likely to decline significantly by about 15% YoY due to structural challenges / iPhone 2024出貨量在可能因結構性挑戰而將顯著衰退約15% YoYhttps://t.co/MKL4B67IvY— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2024
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