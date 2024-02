アップル「iPhone 16」マイナーチェンジで売上減るかも

アップルが2024年に発売するiPhone 16は大幅なデザイン変更がないかもしれない。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が1月31日に自身のブログで予測を伝えた。

同氏はサプライチェーンを調査した結果、iPhoneの大幅なデザイン変更やAIの搭載などは2025年まで実装されないことが予想されると伝えている。

これにより2024年のiPhoneの売上は前年比で15%減になると見込んでいるという。

このうわさどおりであれば、iPhone 16の進化はディスプレーのやや大型化とキャプチャボタンの搭載のみになるのだろうか?

2024 iPhone shipments likely to decline significantly by about 15% YoY due to structural challenges / iPhone 2024出貨量在可能因結構性挑戰而將顯著衰退約15% YoYhttps://t.co/MKL4B67IvY