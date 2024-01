ハムスターは1月10日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)が1992年にリリースした『コズモギャング ザ パズル』を配信すると発表。配信日は2024年1月11日、価格はNintendo Switch版が838円/PlayStation 4版が837円となる。

本作は、上から落ちてくるコズモとコンテナをうまく並べて消していくパズルアクションゲーム。コンテナは横一列に揃えると消え、コズモは青いボールに当てると消せる。パーツをうまく回転させて、ボールの道をうまく作るのが攻略のカギだ!

2024年1月11日の「アーケードアーカイバー」は

『コズモギャング ザ パズル』特集!

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2024年1月11日は「コズモギャング ザ パズル特集」。

番組には開発の見城こうじさん、二村忍さん、前森美起さんとバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁さんがスタジオから出演。また、斎藤仁人さん、木村正則さんと荒川美恵さんからはメールで回答しているという。

ゲーム紹介や開発トークともりだくさんの内容になっているので、ぜひチェックしよう。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/hamch

第459回 アーケードアーカイバー コズモギャング ザ パズル スペシャル!

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス コズモギャング ザ パズル

ジャンル:パズルアクション

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2024年1月11日

価格:

Switch:838円

PS4:837円

プレイ人数:1人~2人

COSMO GANG THE PUZZLE™ & ©Bandai Namco Entertainment.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。