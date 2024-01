ハムスターは1月3日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、1986年に日本物産がリリースした『マイティガイ』を配信すると発表。配信日は2024年1月4日、価格はNintendo Switchが838円、PlayStation 4版が837円だ。

本作はパンチ、キック、ビームなどの超人的なアクションに加え、強力なサイコガン攻撃で敵を倒していくアクションゲーム。人類を生体改造し独裁を企てる巨大コンピュータ「ゼルダ」を止めよう。

2024年1月4日の「アーケードアーカイバー」は

『マイティガイ』特集!

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2024年1月4日は「マイティガイ特集」。

番組には開発者を招いて、ゲーム紹介や開発トークなど、盛りだくさんの内容でお届けする。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/hamch

第457回 アーケードアーカイバー マイティガイ スペシャル!

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス マイティガイ

ジャンル:格闘ゲーム

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2024年1月4日

価格:

Switch:838円

PS4:837円

プレイ人数:1人~2人

©2024 HAMSTER Co.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。