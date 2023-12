ハムスターは12月27日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、1991年にタイトーがリリースした『ソリタリーファイター』を配信すると発表。配信日は2023年11月30日、価格はNintendo Switchが838円、PlayStation 4版が837円だ。

本作の舞台は1950年代初頭のアメリカ。裏社会を牛耳るマフィアや実業家たちの間で流行している喧嘩ゲーム「バイオレンスファイト」に参加し、ナンバーワンを目指す格闘ゲームだ。

この戦いはスポーツではない。使える武器は使い、ギャラリーをも利用し、喧嘩屋として戦うことで勝利を掴めるだろう。

2023年12月28日の「アーケードアーカイバー」は

『ソリタリーファイター』特集!

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年12月28日は「ソリタリーファイター特集」。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲーム紹介や開発トークなど、盛りだくさんの内容でお届けする。

第456回 アーケードアーカイバー ソリタリーファイター スペシャル!

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス ソリタリーファイター

ジャンル:格闘ゲーム

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2023年12月28日

価格:

Switch:838円

PS4:837円

プレイ人数:1人~2人

