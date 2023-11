PS5『The Last of Us Part II Remastered』が2024年1月19日に発売決定!

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月21日、『The Last of Us Part II Remastered』をPlayStation 5向けに発売すると発表。発売は2024年1月19日。2023年12月5日から予約購入受付も開始する。

本作は、2020年にPlayStation 4で発売された同タイトルのリマスター作。グラフィックなどの高解像度化だけなく、技術的な改善、新モード“NO RETURN”の追加など、数々の改良が加えられている。

“NO RETURN”はローグライクサバイバルモードで、敵との遭遇がランダム化されており、新たな戦闘体験を楽しめるという。PlayStation Blogではより詳しい説明がされているので、あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

▼「PlayStation Blog」該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2023/11/21/20231121-tloup2r/

なお、PS4版の『The Last of Us Part II』をすでに持っている人は、発売と同時に、PS5『The Last of Us Part II Remastered』のデジタル版に1190円でアップグレード可能。また、セーブデータを『The Last of Us Part II Remastered』にインポートできる。

※:PS4向けソフトウェア『The Last of Us Part II』(パッケージ版/ダウンロード版)をご購入いただくと、PS5向けソフトウェア『The Last of Us Part II Remastered』(ダウンロード版)を1190円でご購入いただけます。PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方は、PS5向けソフトウェア(ダウンロード版)をダウンロードしたりプレイしたりするには、その都度ディスクをPS5本体に挿入する必要があります。PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方でも、ディスクを使用しないPS5デジタル・エディションを購入された場合はPS5向けソフトウェア(ダウンロード版)を1190円でご購入いただくことはできません。本ソフトウェアのPS5アップグレードにはPSNのアカウントが必要です。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:The Last of Us Part II Remastered

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:ノーティードッグ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年1月19日予定

価格:未定

※PS4版を持っている人はPS5デジタル版に1190円でアップグレード可能。

CERO:Z(18才以上対象)

©Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog, LLC.