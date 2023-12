カプコンは12月1日、PlayStation VR2向けの『バイオハザード RE:4』の追加DLC『バイオハザード RE:4 VRモード』の配信日を発表した。配信日は2023年12月8日で、無償で提供される。

『バイオハザード RE:4』 は、2005年に発売された原作『バイオハザード4』の“核”を大切にしながらも、最新のグラフィックで蘇らせた作品。2023年3月の発売以来、全世界累計500万本超の販売本数を達成し、そのクオリティは「最高峰のリメイク作品」との呼び声も高い1作。

『バイオハザード RE:4 VRモード』は、その『RE:4』本編のストーリーモード全編をVRプレイ化したものだ。

狂気を湛えた者たちが彷徨う村、巨大な敵との戦闘、暗闇を進む心細さ、宿敵との対峙……平面ディスプレーでは味わえない迫力と、3Dオーディオが織りなす臨場感はPlayStation VR2でのゲームプレイならでは。合衆国エージェント、“レオン・S・ケネディ”になりきって“究極の没入感”で極上のサバイバルホラーを楽しもう。

なお、2023年12月8日からは 体験版『バイオハザード RE:4 VRモード Gameplay Demo』も配信。『バイオハザード RE:4』本編を持っていない人も“究極の没入感で味わうサバイバルホラー”の片鱗を試してみよう。

最新トレーラー本日公開!

https://www.youtube.com/watch?v=ACmyDc_C59o

■『バイオハザード RE:4 VRモード』

迫りくる恐怖を銃で狙い、撃つ。体勢を崩した敵へ近接戦闘を仕掛ける、パリィやステルスキルなど多彩なナイフアクションを使いこなし、残弾数や回復薬に見あった戦略を考える……絶対的な危地から、生還するサバイバルホラーならではの楽しみ“死をかわし、倒す快感”が存分に味わえる『バイオハザード RE:4』。

『バイオハザード RE:4 VRモード』では、このサバイバルホラーの醍醐味が究極の没入感で体感できる。

さらに本作でのこだわりは主人公のレオン・S・ケネディに“なりきる“こと。360度広がるゲーム世界では、プレイヤーの視線のままに細やかな造形を視ることができ、Senseコントローラーでの直感的な操作とハプティックフィードバックの反応で撃つ銃撃は、まるで本当に撃っているような感覚。

銃ごとに再現されたトリガーの重さや、マガジンの装填、薬室へ弾を送るポンプアクションなど、凄腕エージェントに“なりきって“の操作が、レオンとプレイヤーの一体化を加速させる。究極の没入感と主人公になりきってのゲームプレイが、『バイオハザード RE:4』の恐怖、そしてカタルシスを幾倍にも増幅させてくれるだろう。

2023年12月8日から配信開始!

体験版『バイオハザード RE:4 VRモード Gameplay Demo』

無料DLC『バイオハザード RE:4 VR モード』の配信日、2023年12月8日から体験版『バイオハザード RE:4 VRモード Gameplay Demo』も配信スタート。この体験版では序盤のゲームプレイに加えて、射的場の一部もプレイが可能になっている。

本編を持っていない人も“究極の没入感で味わうサバイバルホラー”の片鱗、そして銃のリアリティにトコトンこだわった本作の「銃撃の楽しみ」も味わえる。ぜひ、試してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:バイオハザード RE:4

ジャンル:サバイバルホラー

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年3月24日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

ダウンロード デラックス エディション:8990円

※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。

CERO:Z(18才以上のみ対象)

【追加DLC情報】

タイトル:セパレート ウェイズ(バイオハザード RE:4 追加DLC)

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

配信:カプコン

配信日:配信中(2023年9月21日)

価格:1000円

※このDLCをプレイするには『バイオハザード RE:4』本編ソフトウェアが必要です。

タイトル:バイオハザード RE:4 VRモード(バイオハザード RE:4 追加DLC)

配信:カプコン

プラットフォーム:PlayStation VR2(PlayStation 5)

配信日:2023年12月8日

価格:無償

※このDLCをプレイするにはPlayStation(R)5版『バイオハザード RE:4』本編ソフトウェアが必要です。

※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。

※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版(ダウンロード版)へアップグレードすることが可能です。

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.