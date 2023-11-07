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ゲーム  >  ニュース  >  iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

序盤は無料で体験可能！ 手のひらサイズで遊ぶ最新サバイバルホラーを実感しよう

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

2023年11月07日 19時45分更新

文● ミヤザキ／ASCII

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

本作を象徴する”パリィ”のアクション。Mac版からのスクリーンショットだ

　カプコンは、本年3月の発売以来、累計販売数は500万本を超え、世界中のゲームファンに支持されている『バイオハザード RE:4』のiPhone／iPad／Mac版の配信日を発表した。配信日は、2023年12月20日。

　本作は、先日配信が始まったiPhone／iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』と同様、ダウンロードは無料。序盤のゲームプレイが体験でき、続きは本編を購入して遊ぶ「Play Before You Buy」スタイルのアプリケーションとなっている。本編の価格は、4990円だ。

　そして、『バイオハザード RE:4』はユニバーサル購入とセーブデータの共有に対応。iPhone／iPad版を購入すれば同じAppleIDの手持ちのMacでもプレイ可能。家でも、外出先でも、最新サバイバルホラーを楽しめる。

『バイオハザード RE:4』が予約受付中！

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

　Appleデバイスに向けて2023年12月20日から配信が始まる『バイオハザード RE:4』は、現在、予約注文受付中。無料ダウンロードの配信開始を逃さないよう、予約注文しておこう。

　なお、本編を早期購入した人には特典としてアタッシェケース：「ゴールド」、アタッシェケース：「クラシック」、チャーム：「ハーブ」、チャーム：「ハンドガンの弾」がプレゼントされる。

　さらに、最新の追加コンテンツ『セパレート ウェイズ』も同日から配信される予定だ。

予約注文はコチラから！

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

ユニバーサル購入対応なので、同一のAppleIDならiPad／iPhone／Macでプレイ可能。もちろん、セーブデータも共有できる

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

「手のひらサイズで最新サバイバルホラーが楽しめる！」このクオリティには驚くハズだ

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

初公開となるMac版からのスクリーンショット

大統領令嬢であるアシュリー・グラハム。こちらもMac版からのスクリーンショットだ

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

早期購入特典のアタッシェケース「ゴールド」、アタッシェケース「クラシック」、チャーム「ハーブ」、チャーム「ハンドガンの弾」

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

最新のDLC『セパレート ウェイズ』。本編と同日から配信される予定だ

11月20日までの期間限定！
『バイオハザード ヴィレッジ』発売記念セールを開催中

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

　2023年10月30日から配信が始まった『バイオハザード ヴィレッジ』は、配信記念セールを開催中。11月20日までの期間限定で本編が60％オフとなっている。

　さらに期間中にiPhone／iPad版の追加コンテンツ『ウィンターズ エクスパンション』を購入した人には特典としてシナリオコンテンツ「シャドウズ オブ ローズ」で使用可能な追加衣装「ストリート ウルフ アウトフィット」がプレゼントされる。

　バラエティ豊かな恐怖、そして主人公イーサンの胸打つストーリーが味わえる極上のサバイバルホラーをお得に手に入れよう。

『バイオハザード ヴィレッジ』本編／『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』

通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1990円

『ウィンターズ エクスパンション』（追加コンテンツ）

通常価格：2000円
セール価格【50％オフ!!】：1000円

ダウンロードはコチラから！

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229

※iPhone／iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』はMac／iOS間のユニバーサル購入には対応しておりません。『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』をお持ちの方もiPhoneやiPadでプレイするには新たに購入いただく必要がございます。

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

舞台となる「村」。さまざまな“恐怖”が待ち受ける

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

エピローグとなるシナリオコンテンツ「シャドウズ オブ ローズ」をはじめ、3つのコンテンツを収録した『ウィンターズ エクスパンション』

iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！

シナリオコンテンツ「シャドウズ オブ ローズ」で使用可能な「ストリート ウルフ アウトフィット」。11月20日までに『ウィンターズ エクスパンション』を購入した人にプレゼントされる

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード RE:4
ジャンル：サバイバルホラー
配信：カプコン
プラットフォーム：iPhone／iPad／Mac
対応端末：
【MacBook Pro】
　MacBook Pro（13-inch, M2, 2022）
　MacBook Pro（16-inch, M1 Pro, 2021）／MacBook Pro（16-inch, M1 Max, 2021）
　MacBook Pro（14-inch, M1 Pro, 2021）／MacBook Pro（14-inch, M1 Max, 2021）
　MacBook Pro（13-inch, M1, 2020）
　MacBook Pro（16-inch, M2 Pro, 2023）／MacBook Pro（16-inch, M2 Max, 2023）
　MacBook Pro（14-inch, M2 Pro, 2023）／MacBook Pro（14-inch, M2 Max, 2023）
　MacBook Pro（13-inch, M2, 2023）
【MacBook Air】
　MacBook Air（M1, 2020）
　MacBook Air（13-inch, M2, 2023）
　MacBook Air (15-inch, M2, 2023）
【iMac】
　iMac（24-inch, M1, 2021）
【Mac mini】
　Mac mini（M1, 2020）
　Mac mini（M2, 2023）／Mac mini（M2 Pro, 2023）
【Mac Studio】
　Mac Studio（M1 Max, 2022）/ Mac Studio（M1 Ultra, 2022）
　Mac Studio（M2 Max, 2023）/ Mac Studio（M2 Ultra, 2023）
【Mac Pro】
　Mac Pro（M2 Ultra, 2023）
【iPad Pro】
　iPad Pro（12.9-inch, M1 第5世代）
　iPad Pro（11-inch, M1 第3世代）
　iPad Pro（12.9-inch, M2 第6世代）
　iPad Pro（11-inch, M2 第4世代）
【iPad Air】
　iPad Air（M1 第5世代）
【iPhone】
　iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max
配信日：2023年12月20日
価格：
　ゲーム本編：7990円
　セパレート ウェイズ：1000円
※ゲームの序盤は無料で体験いただけます

タイトル：バイオハザード ヴィレッジ
ジャンル：サバイバルホラー
配信：カプコン
プラットフォーム：iPhone／iPad
対応端末：
【iPad Pro】
　iPad Pro（12.9-inch, M1 第5世代）
　iPad Pro（11-inch, M1 第3世代）
　iPad Pro（12.9-inch, M2 第6世代）
　iPad Pro（11-inch, M2 第4世代）
【iPad Air】
　iPad Air（M1 第5世代）
【iPhone】
　iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max
配信日：配信中（2023年10月30日）
価格：
　ゲーム本編：4990円（11月20日まで発売記念セールで60％オフの1990円）
　ウィンターズ エクスパンション：2000円（11月20日まで発売記念セールで50％オフの1000円）
※ゲームの序盤は無料で体験いただけます。
※『バイオハザード RE:バース』は付属いたしません。

©CAPCOM
iPhone、Mac、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標です。
© 2023 Apple Inc. All rights reserved.
★本報で使用している画面写真はすべて開発中の物です。

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