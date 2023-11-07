カプコンは、本年3月の発売以来、累計販売数は500万本を超え、世界中のゲームファンに支持されている『バイオハザード RE:4』のiPhone／iPad／Mac版の配信日を発表した。配信日は、2023年12月20日。

本作は、先日配信が始まったiPhone／iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』と同様、ダウンロードは無料。序盤のゲームプレイが体験でき、続きは本編を購入して遊ぶ「Play Before You Buy」スタイルのアプリケーションとなっている。本編の価格は、4990円だ。

そして、『バイオハザード RE:4』はユニバーサル購入とセーブデータの共有に対応。iPhone／iPad版を購入すれば同じAppleIDの手持ちのMacでもプレイ可能。家でも、外出先でも、最新サバイバルホラーを楽しめる。

『バイオハザード RE:4』が予約受付中！

Appleデバイスに向けて2023年12月20日から配信が始まる『バイオハザード RE:4』は、現在、予約注文受付中。無料ダウンロードの配信開始を逃さないよう、予約注文しておこう。

なお、本編を早期購入した人には特典としてアタッシェケース：「ゴールド」、アタッシェケース：「クラシック」、チャーム：「ハーブ」、チャーム：「ハンドガンの弾」がプレゼントされる。

さらに、最新の追加コンテンツ『セパレート ウェイズ』も同日から配信される予定だ。

予約注文はコチラから！

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184

11月20日までの期間限定！

『バイオハザード ヴィレッジ』発売記念セールを開催中

2023年10月30日から配信が始まった『バイオハザード ヴィレッジ』は、配信記念セールを開催中。11月20日までの期間限定で本編が60％オフとなっている。

さらに期間中にiPhone／iPad版の追加コンテンツ『ウィンターズ エクスパンション』を購入した人には特典としてシナリオコンテンツ「シャドウズ オブ ローズ」で使用可能な追加衣装「ストリート ウルフ アウトフィット」がプレゼントされる。

バラエティ豊かな恐怖、そして主人公イーサンの胸打つストーリーが味わえる極上のサバイバルホラーをお得に手に入れよう。

『バイオハザード ヴィレッジ』本編／『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1990円

『ウィンターズ エクスパンション』（追加コンテンツ）

通常価格：2000円

セール価格【50％オフ!!】：1000円

ダウンロードはコチラから！

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229

※iPhone／iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』はMac／iOS間のユニバーサル購入には対応しておりません。『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』をお持ちの方もiPhoneやiPadでプレイするには新たに購入いただく必要がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード RE:4

ジャンル：サバイバルホラー

配信：カプコン

プラットフォーム：iPhone／iPad／Mac

対応端末：

【MacBook Pro】

MacBook Pro（13-inch, M2, 2022）

MacBook Pro（16-inch, M1 Pro, 2021）／MacBook Pro（16-inch, M1 Max, 2021）

MacBook Pro（14-inch, M1 Pro, 2021）／MacBook Pro（14-inch, M1 Max, 2021）

MacBook Pro（13-inch, M1, 2020）

MacBook Pro（16-inch, M2 Pro, 2023）／MacBook Pro（16-inch, M2 Max, 2023）

MacBook Pro（14-inch, M2 Pro, 2023）／MacBook Pro（14-inch, M2 Max, 2023）

MacBook Pro（13-inch, M2, 2023）

【MacBook Air】

MacBook Air（M1, 2020）

MacBook Air（13-inch, M2, 2023）

MacBook Air (15-inch, M2, 2023）

【iMac】

iMac（24-inch, M1, 2021）

【Mac mini】

Mac mini（M1, 2020）

Mac mini（M2, 2023）／Mac mini（M2 Pro, 2023）

【Mac Studio】

Mac Studio（M1 Max, 2022）/ Mac Studio（M1 Ultra, 2022）

Mac Studio（M2 Max, 2023）/ Mac Studio（M2 Ultra, 2023）

【Mac Pro】

Mac Pro（M2 Ultra, 2023）

【iPad Pro】

iPad Pro（12.9-inch, M1 第5世代）

iPad Pro（11-inch, M1 第3世代）

iPad Pro（12.9-inch, M2 第6世代）

iPad Pro（11-inch, M2 第4世代）

【iPad Air】

iPad Air（M1 第5世代）

【iPhone】

iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max

配信日：2023年12月20日

価格：

ゲーム本編：7990円

セパレート ウェイズ：1000円

※ゲームの序盤は無料で体験いただけます

タイトル：バイオハザード ヴィレッジ

ジャンル：サバイバルホラー

配信：カプコン

プラットフォーム：iPhone／iPad

対応端末：

【iPad Pro】

iPad Pro（12.9-inch, M1 第5世代）

iPad Pro（11-inch, M1 第3世代）

iPad Pro（12.9-inch, M2 第6世代）

iPad Pro（11-inch, M2 第4世代）

【iPad Air】

iPad Air（M1 第5世代）

【iPhone】

iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max

配信日：配信中（2023年10月30日）

価格：

ゲーム本編：4990円（11月20日まで発売記念セールで60％オフの1990円）

ウィンターズ エクスパンション：2000円（11月20日まで発売記念セールで50％オフの1000円）

※ゲームの序盤は無料で体験いただけます。

※『バイオハザード RE:バース』は付属いたしません。

©CAPCOM

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★本報で使用している画面写真はすべて開発中の物です。