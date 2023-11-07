序盤は無料で体験可能！ 手のひらサイズで遊ぶ最新サバイバルホラーを実感しよう
iPhone／iPad／Mac版『バイオハザード RE:4』が12月20日に配信決定！
カプコンは、本年3月の発売以来、累計販売数は500万本を超え、世界中のゲームファンに支持されている『バイオハザード RE:4』のiPhone／iPad／Mac版の配信日を発表した。配信日は、2023年12月20日。
本作は、先日配信が始まったiPhone／iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』と同様、ダウンロードは無料。序盤のゲームプレイが体験でき、続きは本編を購入して遊ぶ「Play Before You Buy」スタイルのアプリケーションとなっている。本編の価格は、4990円だ。
そして、『バイオハザード RE:4』はユニバーサル購入とセーブデータの共有に対応。iPhone／iPad版を購入すれば同じAppleIDの手持ちのMacでもプレイ可能。家でも、外出先でも、最新サバイバルホラーを楽しめる。
『バイオハザード RE:4』が予約受付中！
Appleデバイスに向けて2023年12月20日から配信が始まる『バイオハザード RE:4』は、現在、予約注文受付中。無料ダウンロードの配信開始を逃さないよう、予約注文しておこう。
なお、本編を早期購入した人には特典としてアタッシェケース：「ゴールド」、アタッシェケース：「クラシック」、チャーム：「ハーブ」、チャーム：「ハンドガンの弾」がプレゼントされる。
さらに、最新の追加コンテンツ『セパレート ウェイズ』も同日から配信される予定だ。
予約注文はコチラから！
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184
11月20日までの期間限定！
『バイオハザード ヴィレッジ』発売記念セールを開催中
2023年10月30日から配信が始まった『バイオハザード ヴィレッジ』は、配信記念セールを開催中。11月20日までの期間限定で本編が60％オフとなっている。
さらに期間中にiPhone／iPad版の追加コンテンツ『ウィンターズ エクスパンション』を購入した人には特典としてシナリオコンテンツ「シャドウズ オブ ローズ」で使用可能な追加衣装「ストリート ウルフ アウトフィット」がプレゼントされる。
バラエティ豊かな恐怖、そして主人公イーサンの胸打つストーリーが味わえる極上のサバイバルホラーをお得に手に入れよう。
『バイオハザード ヴィレッジ』本編／『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1990円
『ウィンターズ エクスパンション』（追加コンテンツ）
通常価格：2000円
セール価格【50％オフ!!】：1000円
ダウンロードはコチラから！
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229
※iPhone／iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』はMac／iOS間のユニバーサル購入には対応しておりません。『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』をお持ちの方もiPhoneやiPadでプレイするには新たに購入いただく必要がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：バイオハザード RE:4
ジャンル：サバイバルホラー
配信：カプコン
プラットフォーム：iPhone／iPad／Mac
対応端末：
【MacBook Pro】
MacBook Pro（13-inch, M2, 2022）
MacBook Pro（16-inch, M1 Pro, 2021）／MacBook Pro（16-inch, M1 Max, 2021）
MacBook Pro（14-inch, M1 Pro, 2021）／MacBook Pro（14-inch, M1 Max, 2021）
MacBook Pro（13-inch, M1, 2020）
MacBook Pro（16-inch, M2 Pro, 2023）／MacBook Pro（16-inch, M2 Max, 2023）
MacBook Pro（14-inch, M2 Pro, 2023）／MacBook Pro（14-inch, M2 Max, 2023）
MacBook Pro（13-inch, M2, 2023）
【MacBook Air】
MacBook Air（M1, 2020）
MacBook Air（13-inch, M2, 2023）
MacBook Air (15-inch, M2, 2023）
【iMac】
iMac（24-inch, M1, 2021）
【Mac mini】
Mac mini（M1, 2020）
Mac mini（M2, 2023）／Mac mini（M2 Pro, 2023）
【Mac Studio】
Mac Studio（M1 Max, 2022）/ Mac Studio（M1 Ultra, 2022）
Mac Studio（M2 Max, 2023）/ Mac Studio（M2 Ultra, 2023）
【Mac Pro】
Mac Pro（M2 Ultra, 2023）
【iPad Pro】
iPad Pro（12.9-inch, M1 第5世代）
iPad Pro（11-inch, M1 第3世代）
iPad Pro（12.9-inch, M2 第6世代）
iPad Pro（11-inch, M2 第4世代）
【iPad Air】
iPad Air（M1 第5世代）
【iPhone】
iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max
配信日：2023年12月20日
価格：
ゲーム本編：7990円
セパレート ウェイズ：1000円
※ゲームの序盤は無料で体験いただけます
タイトル：バイオハザード ヴィレッジ
ジャンル：サバイバルホラー
配信：カプコン
プラットフォーム：iPhone／iPad
対応端末：
【iPad Pro】
iPad Pro（12.9-inch, M1 第5世代）
iPad Pro（11-inch, M1 第3世代）
iPad Pro（12.9-inch, M2 第6世代）
iPad Pro（11-inch, M2 第4世代）
【iPad Air】
iPad Air（M1 第5世代）
【iPhone】
iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max
配信日：配信中（2023年10月30日）
価格：
ゲーム本編：4990円（11月20日まで発売記念セールで60％オフの1990円）
ウィンターズ エクスパンション：2000円（11月20日まで発売記念セールで50％オフの1000円）
※ゲームの序盤は無料で体験いただけます。
※『バイオハザード RE:バース』は付属いたしません。
©CAPCOM
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★本報で使用している画面写真はすべて開発中の物です。
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