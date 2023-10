スパイク・チュンソフトは10月27日、Nintendo Switch向けダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』(以下、風来のシレン6)について、新機能やライブ探索表示、風来救助などに関するゲーム情報を公開した。

本作の発売日は2024年1月25日予定、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6985円だ。

新機能の実装で、より快適になるダンジョン探索!

本作では、より快適なゲームプレイを体験できるよう、便利な新機能を実装。シレンが歩いた道筋がミニマップ上に表示される機能や、飛び道具・杖を4つまでセットできるショートカット機能などが追加された。

また、ダンジョン内を快適に進むことができる便利ダッシュも実装。テンポの良い探索を楽しめる。

パワーアップした「ライブ探索表示」を実装!

プレイヤーのステータスや所持している道具などを表示する「ライブ探索表示」を実装。さまざまな情報が一画面に表示されるため、動画配信の際には視聴者も状況を把握しやすくなる。本作では、「武器・盾に付いている印」や「壺に入れた道具の種類」まで表示されるように。

また、基本的な情報が表示される標準タイプと、表示項目を減らした簡易タイプの2種類を用意し、用途に応じた使い分けが可能となった。

<標準版(タイプ1)表示項目>

・プレイ時間

・現在のターン数

・武器&盾の強さ

・装備している武器&盾(印)

・ちから

・レベルアップまでの必要な経験値

・現在の状態

・持ち物(壺に入れた道具の種類)

・足元の道具

<簡易版(タイプ2)表示項目>

・プレイ時間

・現在のターン数

・武器&盾の強さ

・装備している武器&盾(印)

・ちから

・レベルアップまでの必要な経験値

・現在の状態

「風来救助」は健在、新たなオンライン要素も!

ダンジョンの途中で倒れたほかのプレイヤーを助けたり、自分が倒れた時にほかのプレイヤーに助けてもらえる「風来救助」を搭載。救助に成功すれば、道具を失わずにダンジョンの続きから遊べるのが特徴だ。「風来救助」は、シナリオダンジョンでも救助しあえる。

また、遊び方の幅が広がる新たなオンライン要素「パラレルプレイ」も用意。こちらの詳細はあらためて紹介されるので、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ジャンル:ダンジョンRPG

販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2024年1月25日予定

価格:6985円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

※Nintendo Switchは、任天堂の商標です。※そのほか、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。