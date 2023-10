スパイク・チュンソフトは10月4日、Nintendo Switch向けダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』(以下、風来のシレン6)について、「不思議のダンジョン」のシステムや追加キャラクターに関する新たなゲーム情報を公開した。

また、ゲームの基本要素が見られるアナウンストレーラーを公開。あわせて、シリーズ歴代のキャラクターデザインを手掛けてきた長谷川薫氏による、描きおろしメインビジュアルも解禁した。

さらに、2023年10月4日より全国のゲーム販売店および販売サイトでパッケージ版の予約受付を順次開始している。以下では予約購入特典や店舗別特典も紹介しているので、チェックしてほしい。

本作の発売日は2024年1月25日予定、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6985円だ。

『風来のシレン6』アナウンストレーラー

https://youtu.be/4AhniKyE2TY

■「不思議のダンジョン」のシステムを紹介!

入るたびに地形やモンスターの配置、落ちている道具がすべて異なり、毎回違う冒険が楽しめる「不思議のダンジョン」。ダンジョンへ挑む際は、毎回レベル1からのスタートとなるため、モンスターを倒して成長し、落ちている道具を拾って、戦力を整えていく必要がある。

冒険の途中で力尽きると、道具/お金/装備などの所持している持ち物をすべて失い、レベル1からの再スタート。ダンジョン内はプレイヤーが1回行動するとモンスターたちも1回行動するターン制で進行するため、じっくりと考えながらプレイできることが特長だ。

プレイヤー自身に蓄積される知識と経験とひらめきで、不思議のダンジョンの踏破を目指そう!

■追加キャラクター

アスカ

風来の女剣士。シレンたちとは旧知の仲。とある理由でとぐろ島を訪れており、シレンたちと久々の再会を果たす。

スズナ

シレンとコッパが、とぐろ島で拠点とする宿「うずまきや」の女将。

■予約購入特典

パッケージ版『風来のシレン6』を予約購入すると、本作のメインビジュアルを元にしたイラストを立体的に映し出す「3Dレンチキュラー(A5サイズ)」が付く。シレンの勇姿が臨場感たっぷりに表現されたアイテムだ。

<予約購入特典>

●3Dレンチキュラー(A5サイズ)

※画像はイメージです。

※デザインや内容・名称を予告なく変更する場合がございます。

※特典は数量に限りがございます。

■ 店舗別オリジナル予約特典

<Amazon.co.jp>

●アクリルスタンド(描きおろしイラスト使用)

https://www.amazon.co.jp/s?k=B0CJXHXSJV|B0CJXLGV67|B0CJXMY3HD|B0CJXLY4RB

「Amazon.co.jp限定セット」

①複製原画(描きおろしイラスト使用)

②アクリルスタンド12種セット(SDキャラクターデザイン)

※「Amazon.co.jp限定セット」の価格および詳細につきましては、店舗やホームページにて必ずご確認ください。

<あみあみ>

●アクリルキーホルダー(SDシレン・SDコッパ)

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Nintendo%20Switch%20%E4%B8%8D%E6%[…]_ga_DNC11S3TQ3%2aMTY5NTYyOTA0Mi4zOTEuMS4xNjk1NjMxMzg5LjAuMC4w

「あみあみ限定セット」

①アクリルジオラマスタンド

※「あみあみ限定セット」の価格および詳細につきましては、店舗やホームページにて必ずご確認ください。

<HMV&BOOKS online>

●ダイカットステッカー(シレン)

https://www.hmv.co.jp/news/article/230925143/

<エディオングループ>

●描きおろしA4クリアファイル

https://www.edion.com/special.html?identificationid=gamelp

<お宝創庫>

●缶バッジ3個セット(コッパ・アスカ・ヒビキ)

https://www.otakarasouko.com/shiren6/

<GEO>

●描きおろしA4クリアファイル

https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g515497201/

<ゲームアーク宝島&アークオンライン>

●アクリルキーホルダー(コッパ)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/arc-online/4940261520175l.html

<Joshin各店舗/Joshin webショップ>

●描きおろしA4クリアファイル

https://joshinweb.jp/game/40561/4940261520175.html

<スパイク・チュンソフトストア - エビテン(ebten)>

●描きおろしポストカード

https://ebten.jp/spchun/p/7015024012561

「スパイク・チュンソフトストア限定セット」

①ファミ通DXパック3Dクリスタルセット

※「スパイク・チュンソフトストア限定セット」の価格および詳細につきましては、ホームページにて必ずご確認ください。

<セブンネットショッピング>

●アクリルキーホルダー(シレン・コッパ)

https://7net.omni7.jp/detail/2110643386

<TSUTAYA>

●描きおろしA4クリアファイル

https://tsutaya.tsite.jp/article/game/1607.html

<ノジマ オンライン>

●魔物の壺エコバック

https://online.nojima.co.jp/commodity/1/4940261520175

<ビックカメラグループ

ビックカメラ/コジマ/ソフマップ>

●描きおろしA4クリアファイル

ビックカメラ

https://www.biccamera.com/bc/item/12200922/

コジマ

https://www.kojima.net/ec/prod_detail.html?prod=4940261520175

ソフマップ

https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=100530764

<ブックオフ>

●ミニアクリルスタンドSDキャラ3つセット(SDアスカ・SDマムル・SDぬすっトド)

https://item-yoyaku.bookoff.co.jp/top

<古本市場・ふるいち>

●オリジナル“和紙風”A4クリアファイル

https://www.furu1.net/news/news_newarrivals/shiren6

<ヤマダデンキ>

●描きおろしA4クリアファイル

https://www.yamada-denkiweb.com/category/213/

<ヨドバシカメラ>

●描きおろしA4クリアファイル

https://www.yodobashi.com/product/100000001008102493/

<楽天ブックス>

●B2布ポスター(描きおろしイラスト使用)

https://books.rakuten.co.jp/search/dt/g000/kmerche010992/

「楽天ブックス限定セット」

①アクリルジオラマセット/4連アクリルキーホルダー

②湯呑み/畳コースター

※「楽天ブックス限定セット」の価格および詳細につきましては、ホームページにて必ずご確認ください。

<WonderGOO>

●アクリルフィギュア(コッパ)

https://www.wonder.co.jp/benefit/game/detail/?id=27429

※店舗別オリジナル予約特典 のデザインにつきましては、後日あらためてご案内いたします。

【ゲーム情報】

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ジャンル:ダンジョンRPG

販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2024年1月25日予定

価格:6985円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

※Nintendo Switchは、任天堂の商標です。 ※そのほか、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。