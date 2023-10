ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月6日、PlayStation 5(PS5)用オープンワールド・アクションRPG『Horizon Forbidden West Complete Edition』について、PlayStation Store(PS Store)でダウンロード版の販売および全国のPlayStation取扱店、各種ECサイトでパッケージ版の販売を開始した。価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに7980円となる。

本作は、2022年2月18日に発売したPS5用ソフト『Horizon Forbidden West』ゲーム本編に加え、数千年におよぶ火山の噴火と激しい地震により危険な群島へと姿を変えたロサンゼルスを舞台に主人公:アーロイの冒険が描かれる拡張コンテンツ「焦熱の海辺」を収録。武器や防具などの追加コンテンツやデジタルサウンドトラック、アートブックなどの特典もすべてが入っている完全版だ。

PS5で『Horizon Forbidden West』をまだプレイしたことが無い人は、この機会に体験してみてはいかがだろうか。

■『Horizon Forbidden West』PS Store製品ページ

・コンプリートエディション

PS5用:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA17907_00-HFWCE00000000000

【ゲーム情報】

タイトル:Horizon Forbidden West Complete Edition

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年10月6日)

価格:7980円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

©2023 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla. Horizon Forbidden West is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」および「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※そのほか記載されている名称は各社の登録商標または商標です。