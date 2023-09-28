ゲーム本編に拡張コンテンツ「焦熱の海辺」を収録したコンプリート版！
PS5『Horizon Forbidden West Complete Edition』が10月6日に発売決定！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月27日、PlayStation 5（PS5）用オープンワールド・アクションRPG『Horizon Forbidden West Complete Edition』を発売すると発表。発売日は、2023年10月6日、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに7980円となる。
『Horizon Forbidden West Complete Edition』は、2022年2月28日に発売したPS5用ソフト『Horizon Forbidden West』ゲーム本編に加え、数千年におよぶ火山の噴火と激しい地震により危険な群島へと姿を変えたロサンゼルスを舞台に主人公：アーロイの冒険が描かれる拡張コンテンツ「焦熱の海辺」を収録。
武器や防具などの追加コンテンツやデジタルサウンドトラック、アートブックなどの特典も収められた完全版だ。PS5で『Horizon Forbidden West』をまだプレイしたことが無い人は、この機会に体験してみてはいかがだろうか。
また、『Horizon Forbidden West Complete Edition』は、2024年初旬にPC版の発売も予定している。PC版の詳細は後日あらためて公開予定。
■『Horizon Forbidden West』PlayStation Store製品ページ
・スタンダードエディション
PS5用：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04073_00-FORBIDDENWESTPS5
PS4用：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-CUSA28563_00-FORBIDDENWESTPS4
■内容物
・PS5用ゲーム本編
・拡張コンテンツ「焦熱の海辺」
・カージャ族ベヒーモスの防具（精鋭）
・カージャ族ベヒーモスの短弓
・ノラ族雷の防具（精鋭）
・ノラ族雷のスリング
・ストライクの駒「強化型クローストライダー」※
・旅のアイテムセット
・フォトモード用オプション（ポーズとフェイスペイント）
■特典
・デジタルアートブック
・デジタルサウンドトラック
・Horizon Zero Dawn™ Vol. 1: The Sunhawkデジタルコミックブック
※パッケージ版には、永久封入特典として「デジタルサウンドトラック、デジタルアートブック、デジタルコミックブック」のプロダクトコードが含まれます。プロダクトコードの有効期限は2038年1月1日です。各種追加コンテンツの入手およびプロダクトコードのご利用にはインターネット接続環境とPlayStation Networkのアカウントが必要です。
※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：Horizon Forbidden West Complete Edition
ジャンル：オープンワールド・アクションRPG
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2023年10月6日
価格：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：D（17才以上対象）
©2023 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla. Horizon Forbidden West is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」および「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※そのほか記載されている名称は各社の登録商標または商標です。
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