ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は3月22日、PC版『Horizon Forbidden West Complete Edition』をSteamおよびEpic Games Storeにて配信開始した。価格は7590円となる。

Horizon Forbidden West: Complete Edition -

Launch Trailer | PC Games

『Horizon Forbidden West』の物語は、シリーズ一作目『Horizon Zero Dawn』の半年後から始まる。ハンターのアーロイは、猛威を振るう巨大な嵐や死に瀕した大地が存在する西部を旅しながら、人類の生き残りを救うために謎の腐蝕の原因を探っていく。

彼女はこの未知の土地で新しい部族と出会い、さらに恐ろしい機械獣と対峙することになる。古い友人や新たに登場する仲間とともにこの壮大なフロンティアに立ち向かい、探し求める答えを見つけ出し、差し迫る大地の崩壊を食い止め、地球上の生命を救おう。

PC版では、フレームレートのアンロックやウルトラワイドディスプレー対応、最大48:9の解像度への対応、そしてNVIDIA DLSS 3のAIによるアップスケーリングおよびフレーム生成を含むパフォーマンス向上技術により、対応した機器を使うことでPCプレイヤーもアーロイの旅を余すところなく楽しめる。

詳細は以下の公式ブログを確認してほしい。

PlayStation.Blog記事URL

https://blog.ja.playstation.com/2024/03/22/20240322-hfw/

【ゲーム情報】

タイトル:Horizon Forbidden West Complete Edition

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年3月22日)

価格:7590円

CERO:D(17才以上対象)

© 2023 Sony Interactive Entertainment Europe.Developed by Guerrilla.Horizon Forbidden West is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.