ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月19日、2022年2月18日に発売したPlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『Horizon Forbidden West』の拡張コンテンツ「焦熱の海辺」をPlayStation Storeで配信開始した。価格は2200円。

『Horizon Forbidden West: 焦熱の海辺』ローンチ トレーラー

『Horizon Forbidden West』のストーリー本編クリア後の物語が描かれる本コンテンツでは、危険な火山性諸島となったロサンゼルスの未開の地で、アーロイは邪悪な脅威を追うことになる(※)。

草木が生い茂り、崩壊した建物がそびえ立つロサンゼルスを、海またはサンウイングの背に乗って空から探索し、街の影に潜む巨大な機械獣の脅威を、アーロイは持てる能力のすべてを使って乗り越えなければならない。

“焦熱の海辺”には『Horizon Forbidden West』より新たに登場した海洋民族のクエン族が集落を作っており、アーロイはクエン族の海兵隊員であるセイカというキャラクターとともに旅を進めることになる。

※「焦熱の海辺」を始めるには、PS5版の『Horizon Forbidden West』でメインクエスト「特異点」を完了する必要があります。進行可能地点まで到達後、プレイヤーはアーロイのフォーカスで呼び出しを受け、拡張コンテンツのクエストが開始できます。

『Horizon Forbidden West』は、パッケージ版およびダウンロード版の販売に加え、PlayStation Plusゲームカタログでも配信中。まだ『Horizon Forbidden West』をプレイしていない人は、この機会にぜひ体験して、拡張コンテンツ「焦熱の海辺」を楽しんでみてはいかがだろうか。

『Horizon Forbidden West: 焦熱の海辺』PS Store商品ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04073_00-BURNINGSHORESPS5

【拡張コンテンツ情報】

タイトル:Horizon Forbidden West: 焦熱の海辺

プラットフォーム:PlayStation 5

価格:2200円

【ゲーム情報】

タイトル:Horizon Forbidden West

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Guerrilla

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2022年2月18日)

価格:

【PS5版】

・スタンダードエディション:8690円(パッケージ版/ダウンロード版)

・スペシャルエディション:9790円(パッケージ版のみ)

【PS4】

・スタンダードエディション:7590円(パッケージ版/ダウンロード版)

・スペシャルエディション:8690円(パッケージ版のみ)

【PS5・PS4用】

・デジタルデラックスエディション:9790円(ダウンロード版のみ)

CERO:D(17才以上対象)