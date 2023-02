PS VR2『Horizon Call of the Mountain』ローンチトレーラーが公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月17日、PlayStation VR2用ソフトウェア『Horizon Call of the Mountain』の最新映像となるローンチトレーラーを公開した。本作の発売日は2022年2月22日、価格は8690円となる。

本日公開された最新映像「ローンチトレーラー」では、美しく描かれる1000年後の世界や、大地を闊歩し、時に襲い来る強大な機械獣との戦い、険しい山々をクライミングで乗り越えていく様子などを、プレイヤーキャラクターとなるカージャ族の元戦士「レイアス」の視点を通して紹介している。

なお、映像中には「Horizon」シリーズの主人公であるアーロイの姿もあるので要チェックだ。

また、ASCII GAMESでは本作の先行体験会の記事を掲載中。あわせてチェックしてほしい。

●機械獣の迫力にビクッ!PS VR2『Horizon Call of the Mountain』体験会レポ

https://ascii.jp/elem/000/004/122/4122497/

・ローンチトレーラー:

https://www.youtube.com/watch?v=kuSUrNVB8bo

スクリーンショット

『Horizon Call of the Mountain』 ゲーム概要

PS VR2で新たな冒険に乗りだし、目の前に広がる「Horizon」の世界を体験しよう。美麗なグラフィックと最新PlayStation VR2 Sense(PS VR2 Sense)コントローラーの革新的機能で、「Horizon」の世界に入り込んだかのような体験が待っている。

贖罪を求めるカージャ族の元戦士「レイアス」の視点を通して、カージャ王国の険しい山々を登り、機械獣にまつわる新たな秘密を暴き、名誉を回復して人々を救おう。道中、アーロイをはじめとするおなじみの顔ぶれや新しいキャラクターとの出会いが待ち受ける。

PlayStation VR2 のためのゲームデザイン

息を呑むほど美しい『Horizon Call of the Mountain』の自然を360度で堪能し、左右のPS VR2 Senseコントローラーを使って周囲の環境と触れ合おう。贖罪を求めるカージャ族の元戦士、レイアスの視点を通して、険しい山の頂から見えるカージャ族とノラ族の領地の美しさに驚嘆しよう。

新しい冒険へ

巨大な山の頂きを制し、恐ろしい機械獣に打ち勝ち、「Horizon」の世界に隠された危機を解明せよ。PS VR2向けの没入感あふれる冒険を通し、山の導きに応えよう。生き生きと息づく危険な機械獣や、部族の物語、クエスト、おなじみのキャラクターなどがあなたを待っている。山に隠された謎を解き明かすには、さまざまな道を探索しなければならない。

没入感のあるアクション

戦士の勘を頼りに前へ突き進むレイアス。しかし、その道中は常に危険がつきまとう。新たな仲間やおなじみの顔ぶれが、旅の手助けをしてくれるだろう。

直感的な動きを使って険しい山々を登り、機械獣と戦おう。矢を射ったり、素材からアイテムを作成したりする動作も直観的な操作で行なえる。サプライズ満載のリバーライドは、PS VR2の体験を友人や家族と共有できるチャンスだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Horizon Call of the Mountain

ジャンル:アクション

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation VR2(PS5必須)

配信日:2023年2月22日

価格:8690円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

©2023 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla and Firesprite. Horizon Call of the Mountain is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.