テイクツー・インタラクティブのパブリッシングレーベルPrivate Divisionと、映画「ロード・オブ・ザ・リング」3部作の製作に携わったWētā Workshopは4月23日、J.R.R.トールキンさんが創造した中つ国を舞台にホビットの暮らしを楽しめるゲーム『テイルズ・オブ・ザ・シャイア』をリリースすると発表。

Wētā Workshopの完全子会社であるWētā Workshop Game Studioの開発による本作は、2024年後半にNintendo Switch/PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けにリリース予定だ。

▼最新アナウンストレーラーはこちら!

https://www.youtube.com/watch?v=wO59h_N_lbc

『テイルズ・オブ・ザ・シャイア』では、中つ国でもっとも牧歌的な地域である水の辺(村)周辺でホビットとして暮らし、原作の世界を体験できる。

息をのむほど美しい牧草地で一休みしたり、住民たちの店を訪れたりしよう。もちろん、ホビットなので二度目の朝食も楽しめる。

プレイヤーの役目は“水の辺を正式な村に”すべく、手伝いをすること。ホビット庄史に残る水の辺祭りを開催し、住民をひとつにまとめ上げよう。

心地よいホビットの暮らしを楽しもう!

プレイヤーは自分だけのホビットを作り、J.R.R.トールキンさんが創造した世界中で愛される物語の舞台、中つ国で生活を始める。新居となるのは、とあるホビット穴。いろんな家具や装飾品を配置し、質素ながらオリジナリティあふれる住まいを作りあげよう。

野外では、料理や釣り、食材集め、庭造りといった楽しい活動がもりだくさん。清らかな池では、釣り糸を垂らしてマスを狙い、実り豊かな森では、きのこを採る……そうして集めた食材で、昼食にパイなどを焼いてみては?

腹ごしらえができたら、午後の探索の始まり。住民の庭造りを手伝ったり、ホビットらしく食事をともにしたりして、水の辺の仲間たちと交流を深めていく。

Wētā Workshopプロダクト責任者

ケリー・タイソン氏コメント

「“ホビット庄で慎ましく暮らす”というファンの夢を叶えられることを楽しみにしています。『テイルズ・オブ・ザ・シャイア』は、中つ国を体験する手段として“のどかな暮らし”という新たな方向性を創出し、このジャンルに新しいファンを獲得できるよう、ホビットらしさを楽しめるさまざまなゲームプレイを用意しています。」

Take-Two Interactive最高戦略責任者兼Private Division代表

マイケル・ウォロシュ氏コメント

「Wētā Workshopのチームは、J.R.R.トールキンによる、長らく愛されている作品の世界を見事に表現しており、プレイヤーは中つ国でホビットとしてその暮らしを体験できるでしょう。ファンは長年にわたって温かくて魅力的な『ロード・オブ・ザ・リング』のゲームを求めていました。 『テイルズ・オブ・ザ・シャイア』 は、まさにその期待に応えるものです。」

●今後の予定

『テイルズ・オブ・ザ・シャイア』 は、2024年後半にNintendo Switch/PlayStation 5/Xbox Series X|S向けにリリースされる予定。本作は、エンターテインメントソフトウェアレイティング委員会の審査をまだ受けていないとのこと。さらに詳しい情報は、公式サイトやX、Facebook、Instagram、TikTokを確認してほしい。

※Middle-earth Enterprisesは『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズの原作小説のライセンスを取得しており、Wētā Workshop Game Studioに原作小説の背景にある伝承を解釈するための広範なクリエイティブライセンスを提供している。 ※Private Divisionは、Take-Two Interactive Software, Inc.のパブリッシングレーベルです(NASDAQ:TTWO)。

【ゲーム情報】

タイトル:テイルズ・オブ・ザ・シャイア

ジャンル:RPG/シミュレーション

販売:テイクツー(Private Division/Wētā Workshop)

開発:Wētā Workshop Game Studio

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年後半予定

価格:未定

CERO:審査予定

©2024 Middle-earth Enterprises. Tales of the Shire, and The Lord of the Rings and the names of the characters, items, events, and places therein are trademarks or registered trademarks of Middle-earth Enterprises, LLC under license to Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by Wētā Workshop Ltd. Wētā Workshop and related logos are trademarks of Wētā Workshop Ltd. Published by Private Division. Private Division and the Private Division logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.