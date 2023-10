カプコンは10月2日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]にて、ハロウィンムード漂う「ファイティングパス」第5弾「ハロウィンパーティ」を16時より配信開始すると発表。

今回の「ファイティングパス」では、10月末の大イベント「ハロウィン」にピッタリな、どことなくあのキャラに似ているアバター衣装やキョンシー風のエモートなどが登場。

また、懐かしのクラシックゲーム『SAVAGE BEES』(『超浮遊要塞エグゼドエグゼス』の海外版)や『ストリートファイターIV』の「ジュリ」や「クリムゾン・ヴァイパー」「アベル」のテーマ曲もミュージックに登場する。

「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じてさまざまな報酬がもらえる。

ティア20までに無料の報酬がもらえるだけでなく、報酬がさらに豪華になる「ファイティングパス」(プレミアム報酬)を購入すると、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、壁紙などの報酬が獲得できる。

また、ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるので要チェックだ。配布されるテーマは期間限定で毎月入れ替わるので、「ファイティングパス」を活用して、たくさんの報酬をゲットしてみてはいかがだろうか。

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

「ファイティングパス」やトーナメントなどの最新情報は、「バックラーズブートキャンプ」でチェックしてほしい。

■バックラーズブートキャンプ

https://www.streetfighter.com/6/buckler/

明日2023年10月3日より「Chipotle」スペシャルコラボトーナメントが「バトルハブ」で開催!

アメリカを中心に欧米で展開する有名なメキシコ料理店「Chipotle」とのコラボトーナメント「Chipotle Daily Bracket Tournament」が明日2023年10月3日より「バトルハブ」で開催。また、「バトルハブ」が「Chipotle」の看板などで装飾されるので、開催期間中にぜひアクセスしてトーナメントに参加してみよう。

コラボトーナメントは参加するだけで「Chipotleコラボスタンプ5種」がもらえるだけでなく、優勝者には別の報酬もあるので、ゲーム内でチェックしてほしい。

【開催期間】

日本時間 2023年10月3日12時~10月22日12時

【参加方法】

各開催日時の「1時間前」からエントリー可能になるので、「バトルハブ」のイベント受付カウンターにてエントリーする。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)