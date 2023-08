バンダイナムコエンターテインメントは8月23日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向け3D対戦格闘ゲーム『鉄拳8』の発売日を発表した。本作の発売日は2024年1月26日、価格は通常版が9680円(パッケージ版/ダウンロード版)となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報や公式サイトをチェックしてほしい。

また、新たな参戦キャラクターや新モードの内容を含む最新トレーラーを公開。さらに本日よりダウンロード版/パッケージ版の予約受付もスタートしている。

TEKKEN 8 - 発売日告知トレイラー

https://youtu.be/P1mJJKaAvAs

総勢32キャラクター参戦!

新たなシングルプレイモード「アーケードクエスト」も公開!

■総勢32名のキャラクターが激突

一新されたキャラクタービジュアルと、最新ハードウェアの極限を打ち破る精巧な高解像度モデリングにより、「鉄拳」のバトルは新境地へ。

キャラクターの肌に滑る水滴、揺れる髪、躍動する筋肉などの質感のクオリティアップに加え、さらに鮮明になった背景やステージの破壊表現が、かつてない臨場感を生み出す。

発売日告知トレイラーでは、新たに、「レオ」「シャヒーン」「スティーブ」「セルゲイ・ドラグノフ」「吉光」「クマ」の6キャラクターの参戦を公開している。

■新モードで鉄拳ライフを満喫

新たなシングルプレイモード「アーケードクエスト」では、自分好みに作成したアバターで各地のアーケードを駆け巡りライバルとのバトルを繰り広げる。

ストーリーの展開とともにバトルの基礎知識や実践的なテクニックを習得したり、アバターやプレイアブルキャラクターのカスタマイズアイテムを入手したりできる。

■新たな幕を開ける「鉄拳」サーガ

シリーズ累計5500万本以上の世界販売本数を誇る3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズの最新作である本作。「ビデオゲームの歴史上、最も長く続く」壮大なサーガは、前作から半年後の世界が舞台となる。

運命に抗い父「三島一八」に挑む「風間仁」の戦いは、全世界を巻き込む大闘争へと発展。過酷な試練と強大な敵に立ち向かう風間仁の成長と覚悟を描いた物語は、不朽のサーガに新たな章を刻んでいく。

■シリーズ史上最高の壮快感あふれるバトル

「鉄拳」ならではのプレイフィールや駆け引きはそのままに、新バトルシステム「ヒート」やバトル中に切り替え可能な2種類の操作スタイル「アーケードスタイル」「スペシャルスタイル」がアグレッシブな“殴りあい”を体現。

ステージに盛り込まれた数々の破壊ギミックにより、ド迫力のバトルシーンが展開する。超必殺技「レイジアーツ」が炸裂すれば、プレイヤーも観戦者も熱狂の頂点へ。

デジタル版/パッケージ版の予約開始!

デジタル版とパッケージ版の予約を順次スタート。デジタル版の『Ultimate Edition』、パッケージ版の『超特装版』を始め、豪華なラインナップとなっている。詳細は公式サイトを確認してほしい。

公式サイトはこちら:https://tk8.tekken-official.jp/products/

※超特装版/フィギュア付通常版/特装版は2023年8月25日10時頃より順次予約開始となります。

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年1月26日

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

