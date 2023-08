バンダイナムコエンターテインメントは8月7日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)で発売予定の3D対戦格闘ゲーム『鉄拳8』に新キャラクター「アズセナ・ミラグロス・オルティス・カスティーリョ」と「レイヴン」の参戦が決定したと発表。

また、2キャラクターのゲームプレイトレーラーと公式サイトでキャラクターページを公開した。ゲームの発売日などは未定だ。

なお、EVOにて開催中の「TEKKEN World Tour 2023」(※)は下記URLより公式日本語配信中。こちらもあわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

※競技タイトルは『鉄拳7』となります

【TWT2023/公式日本語配信】

Day2:https://www.youtube.com/watch?v=JpKhR2mVTVE

Day1:https://www.youtube.com/watch?v=91mtjum521I

『鉄拳8』新キャラクター「アズセナ・ミラグロス・オルティス・カスティーリョ」参戦決定!

『鉄拳8』に新キャラクター“パーフェクトブレンド”「アズセナ・ミラグロス・オルティス・カスティーリョ」の参戦が決定した。

“コーヒー・クイーン”の異名を持ち、天真爛漫な性格と、恐れ知らずのファイトスタイルで愛されるMMAチャンピオンである彼女の戦闘スタイルは総合格闘技(ストライカー)。

「アズセナ」のゲームプレイを紹介したトレーラーと公式サイトのキャラクターページを公開されたので、チェックしてほしい。

TEKKEN 8 - 「アズセナ・ミラグロス・オルティス・カスティーリョ」ゲームプレイトレイラー:

https://www.youtube.com/watch?v=7gWgnFDjEeE

『鉄拳8』公式サイト「アズセナ」キャラクターページ:

https://tk8.tekken-official.jp/character/#character-17

「レイヴン」が参戦決定!

『鉄拳8』に“シャドウ・エージェント”「レイヴン」の参戦が決定した。彼は、ナンバリングタイトルとしては『鉄拳6』以来の参戦となる。

レイヴンの戦闘スタイルである忍術を堪能できるゲームプレイトレーラーと、公式サイトではキャラクターページが公開されたので要チェックだ。

TEKKEN 8 - 「レイブン」ゲームプレイトレイラー:

https://www.youtube.com/watch?v=3AFq87eT608

『鉄拳8』公式サイトレイブンキャラクターページ:

https://tk8.tekken-official.jp/character/#character-18

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:未定

