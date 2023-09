2023年8月4日、DMM GAMESがPC(Steam/DMM GAMES)向けにアクアプラス開発の恋愛アドベンチャーゲーム『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』をリリースした。その後には『WHITE ALBUM2』のリアルイベントが催されたりと、何やら最近『WHITE ALBUM』まわりがにわかに活気づいている気配である。

今回取り上げる『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』は、2012年に発売された同作品を、現行のPC環境向けに調整して再リリースしたもの。本記事ではあらためてゲームの基本に触れつつ、前後編の2回に渡ってその魅力を深掘りしていこう。本作の価格は、2490円。

『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』はこんなゲーム

まずは本作『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』について、少しだけ説明をさせていただこう。

本作は、『ToHeart』などのビジュアルノベルシリーズのヒット作品の後、1998年にリリースされた作品。さまざまな恋愛をテーマにした重いシナリオが話題となり、2009年にはアニメ化もされた。

その後、2010年にはアクアプラスからPlayStation 3向けとしてリメイク版『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』が発売。

このリメイク版は、2012年にPC(Windows)ユーザー向けにダウンロード販売のみで登場。こちらは2020年にWindows OSのサポート切れにともない販売が終了してしまった。

そこで今回あらためて、現行のPC向けにイラスト解像度をフルHDサイズにするなどの微調整を経て、再リリースされたというわけである。

さて、そんな本作の背景となるバックストーリーはこんな感じ。

「歌が聞こえてくる。

冬の街路、冷たい風の中、その歌声に足を止める。

ミュージックショップの店頭。

ブラウン管の向こうで彼女は歌う。

俺はこちら側で、それを静かに観ている。

大学からの帰り道、冬の風に吹かれて、いつまでも立ち続けて……。 ……俺の日常は、こんな風に、いつも平凡で。

ただ一つだけ普通とは違っていること。

彼女のデビュー後も、二人の関係は変わることなく続いてきた。

少なくとも、これまでは。 彼女は彼女の特別な生活を送り、俺は俺の平凡な日常を送る。

誰かが誰かと出会い、別れて、

そしてお互いを巻き込みながら、日々はとめどなく過ぎて行く。 真冬の白いアルバムに綴られる物語は、いつだって、ここにある」

と、のっけから不穏な気配がしたりしなかったりなのだが、前述の通り、本作ではさまざまな恋愛が描かれている。

記事を書くに当たって、筆者もひと通りすべてのヒロインのルートをクリアするまでがっつりプレイした結果、端的に言ってテーマに偽りなし。不穏な気配はゲーム本編でもちゃんと健在である。

そんな重い恋愛模様を彩る7名のヒロインたちの紹介は次回の後編でお届けするとして、今回は基本的なゲームシステムや、各種おまけモードについて説明していきたい。

ヒロインの好感度によってストーリーは幾重にも分岐

基本的なゲームの進め方は、一日の始まりに舞台となる伊吹町のいくつかのマップの中から行き先を選び、移動先で出会う各キャラクターとの会話やイベントを繰り返して、物語を進めていく……というもの。

イベントシーンにおける選択肢によってヒロインの「好感度」が変化するなどし、さまざまなフラグによってルートが分岐していく。

操作はマウス・キーボードのほか、ゲームパッドにも対応。操作ガイドが常に表示されるので、アドベンチャーゲームに慣れたプレイヤーでなくても、UIや操作に戸惑うことはないだろう。

もちろん、画面切り替えの読み込みなどまったくといいほどなく、快適にプレイできる。

多彩なおまけモードも本作の醍醐味!

本作では、メニュー画面から選択できるスペシャルモードでさまざまなおまけが楽しめる。本作のようなタイプのゲームにはだいたい用意されているものではあるのだが、メインストーリーをやり込むための収集要素やゲームクリア後のお楽しみなど、ゲームプレイをより楽しませてくれるものであるのは間違いない。

以下では、順番にそのコンテンツを紹介していこう。

アルバムモード

クリアしたイベントを選択し再生できるモード。お気に入りのイベントシーンをいつでも何度でも楽しめる。ヒロイン同士が主人公を巡って空気をひりつかせるシーンから、恋人の存在を忘れて目の前の女性との関係を進めてしまうシーンなどを見ることができます。

ムービーリプレイ

オープニングやエンディングを含め、ゲーム内で再生される4本のムービーをいつでも見られる“神”機能。なぜ神機能かと言うと、登場するヒロインたちの中でも最高に輝くヒロイン(個人の感想です)「緒方理奈」が素晴らしいアニメーションで歌い踊る様を鑑賞しつつ、彼女を演じる水樹奈々さんの歌唱曲「Sound of Destiny」を聴けるからである。

サウンドモード

物語を盛り上げるBGMを視聴できるモード。もちろんBGMのほかにも、森川由綺を演じる平野綾さんや緒方理奈を演じる水樹奈々さん、オープニングおよびエンディング曲を歌うSuaraさんのボーカル入り楽曲も楽しめる。

ボイスメッセージ

そして極めつけのおまけがこちら「ボイスメッセージ」。このモードは登場する全ヒロインを攻略することで選べるようになる究極のおまけモードである。

各ヒロインを演じた声優の方々からユーザーに向けたボイスメッセージを楽しめる。収録時の小ネタやキャラクターを演じていて感じたことなど、全ヒロインをクリアするほどにやり込んだあとに聞くと胸にしみるメッセージばかり。

ぜひこのモードの開放を目標に全ヒロインの攻略に力を注いでみてほしい。

本作の購入前に確認を!

最後に、以下が本作をプレイするに当たって必要なPC構成である。本作は恋愛アドベンチャーゲームであり、それほどマシンパワーを必要とするゲームではない。だが、インストールの前に一度、動作環境を確認してみてほしい。

ちなみに、最低動作環境で見てみると、多少前のPCでも遊べる模様。最新のPCを持っていなくても本作をプレイできる点は、嬉しいところ。

動作環境(推奨) OS Windows 10(64bit) プロセッサー インテル「Core i3-3220」(2コア/4スレッド、最大3.3GHz) メモリー 8GB グラフィック NVIDIA「GeForce GTX 750 Ti」 DirectX Version 11 ストレージ 5GB利用可能 サウンドカード DirectX Compatible

動作環境(最低) OS Windows 10(64bit) プロセッサー インテル「Celeron G1820」(2コア/2スレッド、最大2.7GHz) メモリー 8GB グラフィック インテル HD グラフィックス 4000 DirectX Version 11 ストレージ 10GB利用可能 サウンドカード DirectX Compatible

【ゲーム情報】

タイトル:WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-

ジャンル:恋愛アドベンチャー

配信:DMM GAMES

開発:アクアプラス

プラットフォーム:PC(Steam/DMM GAMES)

配信日:配信中(2023年8月7日)

価格:2490円(ダウンロード版)

2023 AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC