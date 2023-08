合同会社EXNOAは8月7日、AQUAPLUSが開発する『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』PC版を、SteamとDMM GAMESで配信開始した。価格は2490円。

本作は、恋愛アドベンチャー『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』(※)を現行のPCでプレイできるように調整を加えたタイトル。Steam版/DMM GAMES版ともに、イラストの解像度が1280×720→1920×1080のフルHDにパワーアップしている。

※2012年にPC版が発売。現在は発売終了。

また、販売を記念して早期購入キャンペーンを各ストアで開催中。2023年8月15日まで、10%オフの2241円で購入できる。この機会に本作を遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-

ジャンル:恋愛アドベンチャー

配信:DMM GAMES

開発:アクアプラス

プラットフォーム:PC(Steam/DMM GAMES)

配信日:配信中(2023年8月7日)

価格:2490円(ダウンロード版)

2023 AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC