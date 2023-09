DMM GAMESから2023年8月4日にリリースされたアクアプラス開発のPC(Steam/Windows)向け恋愛アドベンチャーゲーム『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』の魅力を前後編に分けて深掘りレビューする本記事。

後編となる今回は、主人公の恋人「森川由綺」のほか、計7名のヒロインをスクリーンショットとともに紹介していく。本作の価格は、2490円だ。

日を追うごとに遠い存在になっていく思いを感じつつアイドル「森川由綺」と付きあっている主人公「藤井冬弥」。

仕事に全力を注ぐ日々に愛する人との二人の時間を失っていく「森川由綺」。

そんな二人をとりまくヒロインたちがどんな物語を織りなすのかは、ぜひ実際にプレイして最後まで見届けてほしい。

森川 由綺(もりかわ ゆき)

CV:平野綾さん

誕生日:12月24日

血液型:A型

星座:やぎ座

身長:160cm

一年前にデビューした新進気鋭の人気歌手。主人公とは高校時代からの恋人同士で同じ大学に通う。しかし彼女の人気は主人公に災いし、二人を引き離す。

緒方 理奈(おがた りな)

CV:水樹奈々さん

誕生日:11月26日

血液型:AB型

星座:射手座

身長:165cm

由綺と同じ芸能プロダクションの先輩にあたる。幼い頃からの才能と努力でスターダムに上り詰めた実力派のトップアイドル。

美麗な容姿、明晰な頭脳、上品な風格、鍛え上げの実力、揺るがない名声、何ものにもくじけない強い心、若くしてすべてを手に入れた彼女。引き換えに、すべての自分の時間を失った。

河島 はるか(かわしま はるか)

CV:升望さん

誕生日:2月15日

血液型:A型

星座:水瓶座

身長:164cm

主人公とは実家が近所で、幼稚園以来、小中高そして大学まで一緒という間柄。マイペースな性格。気まぐれで、無気力で、そしてレジャースポーツと散歩を好む。

そして、そのすべてに付きあってくれる主人公は彼女のお気に入りである。だけど、それでも、友だちは友だちのままで……。

澤倉 美咲(さわくら みさき)

CV:高本めぐみさん

誕生日:4月7日

血液型:A型

星座:牡羊座

身長:158cm

主人公たちとは高校時代から付きあいがあり、今も同じ大学に通う一つ年上の先輩。読書と料理が大好きで、常に慎ましく控えめ。いろんなことに器用だけど、時々不器用な一面も。

誰にでも優しく、誰からも愛される、そんな女性。とくに由綺からは本当の姉のように慕われている。

観月 マナ(みづき マナ)

CV:戸松遥さん

誕生日:1月18日

血液型:B型

星座:山羊座

身長:149cm

ふとしたことで主人公と知りあう。わがままで、むら気で。攻撃的で、少しだけ意地悪で、子どものような容姿と性格だが、時々、ふと大人な表情を覗かせる。そんな彼女の周囲に、両親や友だちの姿は見受けられない。

篠塚 弥生(しのづか やよい)

CV:朴璐美さん

誕生日:7月28日

血液型:A型

星座:獅子座

身長:175cm

由綺のマネージャー。常に由綺の側にあって、言葉少なに彼女を見守っている。スターとしての由綺の前途の障害になりうるものはすべて除く。

たとえ、それが由綺の恋人であろうと。どこか欠落した感情から来る完璧にして冷徹な一途さで由綺に尽くす。例えるなら、機械。

如月 小夜子(きさらぎ さよこ)

CV:佐藤利奈さん

誕生日:4月8日

血液型:O型

星座:牡羊座

身長:163cm

リメイク版からのオリジナルキャラクター。アイドルグループ「桜っ娘クラブ」の元リーダーで、グループ卒業後はソロ活動をしている。意地っぱりだが、芯の弱い性格。今は大学検定の結果待ちのせいか、落ち着きが無い。

【ゲーム情報】

タイトル:WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-

ジャンル:恋愛アドベンチャー

配信:DMM GAMES

開発:アクアプラス

プラットフォーム:PC(Steam/DMM GAMES)

配信日:配信中(2023年8月7日)

価格:2490円(ダウンロード版)

2023 AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC