ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月10日、2024年4月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。
下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。
＜PS Store 4月ダウンロードランキング＞
https://blog.ja.playstation.com/2024/05/10/20240510-downloadranking/
|PS5タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|Stellar Blade
|HELLDIVERS 2
|2
|Rise of the Ronin
|Stellar Blade
|3
|百英雄伝
|Sea of Thieves
|4
|モンスターハンターライズ
|Call of Duty: Modern Warfare III
|5
|ドラゴンズドグマ 2
|MLB The Show 24
|PS4タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|モンスターハンター：ワールド
|Fallout 4
|2
|Fallout 4
|Red Dead Redemption 2
|3
|マインクラフト
|Minecraft
|4
|バイオハザード6
|Fallout 76
|5
|百英雄伝
|Need for Speed Heat
|PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|SOUL COVENANT
|Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
|2
|ザ・ウォーキング・デッド: セインツ ＆ シナーズ
|Beat Saber
|3
|スター・ウォーズ：テールズ・フロム・ザ・ギャラクシーズ・エッジ
|Among Us VR
|4
|Beat Saber
|Arizona Sunshine 2
|5
|アリゾナ サンシャイン2
|Pavlov
日本のPS5のランキングではキム・ヒョンテ氏が率いる「SHIFT UP」が手掛けた『Stellar Blade』が第1位。第2位は『Rise of the Ronin』、第3位は『百英雄伝』と新作タイトルが上位を占めた。北米・カナダでは、『HELLDIVERS 2』が先月と同じく1位に。2位には『Stellar Blade』、3位はXboxタイトルの移植作『Sea of Thieves』となっている。『Stellar Blade』は両国で人気を集めているのがわかる結果に。
日本のPS4の1位は先月と同じく『モンスターハンター：ワールド』、2位が『Fallout 4』、3位が『マインクラフト』となっている。アメリカ・カナダでは、1位が『Fallout 4』、2位が『Red Dead Redemption 2』、3位が『Mincraft』がランクイン。実写ドラマが始まり、話題となった「Fallout」が高い順位にいる点は見逃せない。
PS VR2は、VRドラマチックアクション『SOUL COVENANT』が1位に。アメリア・カナダでは、『Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition』が1位となっている。
なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう