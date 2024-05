ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月10日、2024年4月の「PlayStation Store(PS Store)」でのダウンロードランキングを発表した。

下記ではPlayStation 5(PS5)とPlayStation 4(PS4)、PlayStation VR2(PS VR2)のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。

<PS Store 4月ダウンロードランキング>

https://blog.ja.playstation.com/2024/05/10/20240510-downloadranking/

PS5タイトル(5位まで抜粋) 順位 日本 米国/カナダ 1 Stellar Blade HELLDIVERS 2 2 Rise of the Ronin Stellar Blade 3 百英雄伝 Sea of Thieves 4 モンスターハンターライズ Call of Duty: Modern Warfare III 5 ドラゴンズドグマ 2 MLB The Show 24

PS4タイトル(5位まで抜粋) 順位 日本 米国/カナダ 1 モンスターハンター:ワールド Fallout 4 2 Fallout 4 Red Dead Redemption 2 3 マインクラフト Minecraft 4 バイオハザード6 Fallout 76 5 百英雄伝 Need for Speed Heat

PS VR2タイトル(5位まで抜粋) 順位 日本 米国/カナダ 1 SOUL COVENANT Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition 2 ザ・ウォーキング・デッド: セインツ & シナーズ Beat Saber 3 スター・ウォーズ:テールズ・フロム・ザ・ギャラクシーズ・エッジ Among Us VR 4 Beat Saber Arizona Sunshine 2 5 アリゾナ サンシャイン2 Pavlov

日本のPS5のランキングではキム・ヒョンテ氏が率いる「SHIFT UP」が手掛けた『Stellar Blade』が第1位。第2位は『Rise of the Ronin』、第3位は『百英雄伝』と新作タイトルが上位を占めた。北米・カナダでは、『HELLDIVERS 2』が先月と同じく1位に。2位には『Stellar Blade』、3位はXboxタイトルの移植作『Sea of Thieves』となっている。『Stellar Blade』は両国で人気を集めているのがわかる結果に。

日本のPS4の1位は先月と同じく『モンスターハンター:ワールド』、2位が『Fallout 4』、3位が『マインクラフト』となっている。アメリカ・カナダでは、1位が『Fallout 4』、2位が『Red Dead Redemption 2』、3位が『Mincraft』がランクイン。実写ドラマが始まり、話題となった「Fallout」が高い順位にいる点は見逃せない。

PS VR2は、VRドラマチックアクション『SOUL COVENANT』が1位に。アメリア・カナダでは、『Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition』が1位となっている。

なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。