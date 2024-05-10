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日本と北米・カナダのランキングを紹介！

PS5は『Stellar Blade』が1位！2024年4月のPS Storeダウンロードランキングを発表

2024年05月10日 20時10分更新

文● ミヤザキ／ASCII

PS5は『Stellar Blade』が1位！2024年4月のPS Storeダウンロードランキングを発表

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月10日、2024年4月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。

　下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。

＜PS Store 4月ダウンロードランキング＞

https://blog.ja.playstation.com/2024/05/10/20240510-downloadranking/

PS5タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 Stellar Blade HELLDIVERS 2
2 Rise of the Ronin Stellar Blade
3 百英雄伝 Sea of Thieves
4 モンスターハンターライズ Call of Duty: Modern Warfare III
5 ドラゴンズドグマ 2 MLB The Show 24
PS4タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 モンスターハンター：ワールド Fallout 4
2 Fallout 4 Red Dead Redemption 2
3 マインクラフト Minecraft
4 バイオハザード6 Fallout 76
5 百英雄伝 Need for Speed Heat
PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 SOUL COVENANT Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
2 ザ・ウォーキング・デッド: セインツ ＆ シナーズ Beat Saber
3 スター・ウォーズ：テールズ・フロム・ザ・ギャラクシーズ・エッジ Among Us VR
4 Beat Saber Arizona Sunshine 2
5 アリゾナ サンシャイン2 Pavlov

　日本のPS5のランキングではキム・ヒョンテ氏が率いる「SHIFT UP」が手掛けた『Stellar Blade』が第1位。第2位は『Rise of the Ronin』、第3位は『百英雄伝』と新作タイトルが上位を占めた。北米・カナダでは、『HELLDIVERS 2』が先月と同じく1位に。2位には『Stellar Blade』、3位はXboxタイトルの移植作『Sea of Thieves』となっている。『Stellar Blade』は両国で人気を集めているのがわかる結果に。

　日本のPS4の1位は先月と同じく『モンスターハンター：ワールド』、2位が『Fallout 4』、3位が『マインクラフト』となっている。アメリカ・カナダでは、1位が『Fallout 4』、2位が『Red Dead Redemption 2』、3位が『Mincraft』がランクイン。実写ドラマが始まり、話題となった「Fallout」が高い順位にいる点は見逃せない。

　PS VR2は、VRドラマチックアクション『SOUL COVENANT』が1位に。アメリア・カナダでは、『Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition』が1位となっている。

　なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。

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