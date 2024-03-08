Microidsは3月7日より、名作ブロック崩しゲームを現代風にアレンジした『アルカノイド エターナルバトル』（Arkanoid - Eternal Battle）をPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switchで配信中。価格は1100円だ。

本作は、タイトーが1986年に開発し、人気を博したビデオゲーム「アルカノイド」（Arkanoid）を現代風にアレンジし、最大24人までオンラインで対戦できる「Eternal Battle」モードを搭載したブロック崩しゲーム。

開発は、『レイマン・レジェンド』『Pang Adventures』『Pix the Cat』といった人気ゲームの開発スタジオであるPastagamesが手掛けている。

ゲームのリリースを記念して、コンソール版では「TAITO LEGACY DLC」が無料で配信され、プレイヤーは同じくタイトーが開発した80年代の代表作『CHACK'N POP』『OPERATION WOLF』『THE FAIRYLAND STORY』をテーマにしたスキン3種を使用して背景をカスタマイズできる。

PS Storeページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP6398-PPSA17970_00-ARKANOIDPS5000JP

ニンテンドーeショップページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000066042.html

ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=ur5KBmTP5rE

『アルカノイド エターナルバトル』の特徴

* Retro：1986年当時のノスタルジックなアーケードパーラーにテレポートして、オリジナルのゲームを楽しもう。

* Neo：まったく新しいレベル、サウンド、モダンでスタイリッシュなアートディレクション、そして新しいユニークなブロック、ボーナス、エフェクトで、クラシックなゲームプレイをさらに発展させたソロモード。

* Versus：同じ画面上で2～4人のプレイヤーでローカル対戦。

* Eternal Battle：25人のプレイヤーがオンラインで対戦できるバトルロイヤルモードが初登場。パワーアップを駆使してゲームを有利に進め、最後の一人になって勝利を勝ち取ろう。

* TAITO LEGACY DLC：対戦相手とのPvP中にオンライン背景をカスタマイズしたり、『CHACK'N POP』『OPERATION WOLF』『THE FAIRYLAND STORY』などタイトーの80年代の人気作品をテーマにしたオリジナルスキン背景を3種類入手したり、歴史に触れること可能。

【ゲーム情報】

タイトル：アルカノイド エターナルバトル（Arkanoid - Eternal Battle）

ジャンル：アーケード

配信：Microids

開発：Pastagames

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

配信日：配信中（2024年3月7日）

価格：1100円

プレイ人数：1～4人（オフライン）／1～25人（オンライン）

IARC：3+（3才以上対象）

© TAITO CORPORATION 1986, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

DEVELOPED BY PASTAGAMES, PUBLISHED BY MICROIDS.

※「Arkanoid」はタイトーの日本およびそのほかの国における登録商標または商標です。