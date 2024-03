Microidsは3月7日より、名作ブロック崩しゲームを現代風にアレンジした『アルカノイド エターナルバトル』(Arkanoid - Eternal Battle)をPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switchで配信中。価格は1100円だ。

本作は、タイトーが1986年に開発し、人気を博したビデオゲーム「アルカノイド」(Arkanoid)を現代風にアレンジし、最大24人までオンラインで対戦できる「Eternal Battle」モードを搭載したブロック崩しゲーム。

開発は、『レイマン・レジェンド』『Pang Adventures』『Pix the Cat』といった人気ゲームの開発スタジオであるPastagamesが手掛けている。

ゲームのリリースを記念して、コンソール版では「TAITO LEGACY DLC」が無料で配信され、プレイヤーは同じくタイトーが開発した80年代の代表作『CHACK'N POP』『OPERATION WOLF』『THE FAIRYLAND STORY』をテーマにしたスキン3種を使用して背景をカスタマイズできる。

PS Storeページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP6398-PPSA17970_00-ARKANOIDPS5000JP

ニンテンドーeショップページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000066042.html

ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=ur5KBmTP5rE

『アルカノイド エターナルバトル』の特徴

* Retro:1986年当時のノスタルジックなアーケードパーラーにテレポートして、オリジナルのゲームを楽しもう。

* Neo:まったく新しいレベル、サウンド、モダンでスタイリッシュなアートディレクション、そして新しいユニークなブロック、ボーナス、エフェクトで、クラシックなゲームプレイをさらに発展させたソロモード。

* Versus:同じ画面上で2~4人のプレイヤーでローカル対戦。

* Eternal Battle:25人のプレイヤーがオンラインで対戦できるバトルロイヤルモードが初登場。パワーアップを駆使してゲームを有利に進め、最後の一人になって勝利を勝ち取ろう。

* TAITO LEGACY DLC:対戦相手とのPvP中にオンライン背景をカスタマイズしたり、『CHACK'N POP』『OPERATION WOLF』『THE FAIRYLAND STORY』などタイトーの80年代の人気作品をテーマにしたオリジナルスキン背景を3種類入手したり、歴史に触れること可能。

【ゲーム情報】

タイトル:アルカノイド エターナルバトル(Arkanoid - Eternal Battle)

ジャンル:アーケード

配信:Microids

開発:Pastagames

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

配信日:配信中(2024年3月7日)

価格:1100円

プレイ人数:1~4人(オフライン)/1~25人(オンライン)

IARC:3+(3才以上対象)

© TAITO CORPORATION 1986, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

DEVELOPED BY PASTAGAMES, PUBLISHED BY MICROIDS.

※「Arkanoid」はタイトーの日本およびそのほかの国における登録商標または商標です。