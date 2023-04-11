ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月11日、2023年3月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。
下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。
＜PS Store 3月度ダウンロードランキング＞
https://blog.ja.playstation.com/2023/04/11/20230411-downloadranking/
|PS5タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|バイオハザード RE:4
|Resident Evil 4
|2
|Wo Long: Fallen Dynasty
|MLB The Show 23
|3
|モンスターハンターライズ
|Hogwarts Legacy
|4
|ホグワーツ・レガシー
|WWE 2K23
|5
|ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～
|NBA 2K23
|PS4タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|バイオハザード RE:4
|Minecraft
|2
|モンスターハンターライズ
|MLB The Show 23
|3
|Wo Long: Fallen Dynasty
|NBA 2K23
|4
|Minecraft
|EA Sports UFC 4
|5
|eBASEBALLパワフルプロ野球2022
|Resident Evil 4
|PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|Kayak VR: Mirage
|Pavlov
|2
|The Dark Pictures: Switchback
|The Dark Pictures: Switchback
|3
|Horizon Call of the Mountain
|Kayak VR: Mirage
|4
|Drums Rock
|The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
|5
|DYSCHRONIA: Chronos Alternate
|Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
PS5、PS4ともに、日本では1位が『バイオハザード RE:4』に。PS5では2位が『Wo Long: Fallen Dynasty』、3位が『モンスターハンターライズ』となっている。PS4では2位が『モンスターハンターライズ』、3位が『Wo Long: Fallen Dynasty』とPS5と逆のタイトルになっている。
北米・カナダでは、PS5の1位は『Resident Evil 4』（バイオハザード RE:4の海外名）。2位には『MLB The Show 23』が登場している。PS4では『Minecraft』が1位を獲得。2位はPS5と同じく『MLB The Show 23』となっている。
PS VR2では、日本では『Kayak VR: Mirage』、北米／カナダでは『Pavlov』が1位。2位は日本も北米／カナダも『The Dark Pictures: Switchback』となっている。
なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。
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