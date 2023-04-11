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日本と北米・カナダのダウンロードランキングを紹介！

『バイオ RE:4』強し！2023年3月のPS Storeのダウンロードランキングを発表

2023年04月11日 17時45分更新

文● ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月11日、2023年3月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。

　下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。

＜PS Store 3月度ダウンロードランキング＞

https://blog.ja.playstation.com/2023/04/11/20230411-downloadranking/

PS5タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 バイオハザード RE:4 Resident Evil 4
2 Wo Long: Fallen Dynasty MLB The Show 23
3 モンスターハンターライズ Hogwarts Legacy
4 ホグワーツ・レガシー WWE 2K23
5 ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ NBA 2K23
PS4タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 バイオハザード RE:4 Minecraft
2 モンスターハンターライズ MLB The Show 23
3 Wo Long: Fallen Dynasty NBA 2K23
4 Minecraft EA Sports UFC 4
5 eBASEBALLパワフルプロ野球2022 Resident Evil 4
PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 Kayak VR: Mirage Pavlov
2 The Dark Pictures: Switchback The Dark Pictures: Switchback
3 Horizon Call of the Mountain Kayak VR: Mirage
4 Drums Rock The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
5 DYSCHRONIA: Chronos Alternate Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

　PS5、PS4ともに、日本では1位が『バイオハザード RE:4』に。PS5では2位が『Wo Long: Fallen Dynasty』、3位が『モンスターハンターライズ』となっている。PS4では2位が『モンスターハンターライズ』、3位が『Wo Long: Fallen Dynasty』とPS5と逆のタイトルになっている。

　北米・カナダでは、PS5の1位は『Resident Evil 4』（バイオハザード RE:4の海外名）。2位には『MLB The Show 23』が登場している。PS4では『Minecraft』が1位を獲得。2位はPS5と同じく『MLB The Show 23』となっている。

　PS VR2では、日本では『Kayak VR: Mirage』、北米／カナダでは『Pavlov』が1位。2位は日本も北米／カナダも『The Dark Pictures: Switchback』となっている。

　なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。

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