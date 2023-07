スクウェア・エニックスは7月6日より、同社が運営するスマホ向けタクティカルRPG『ドラゴンクエストタクト』において「3周年カウントダウンキャンペーン」を開催したと発表。期間は、2023年7月16日2時59分までとなる。

「3周年カウントダウンキャンペーン」実施

本キャンペーンでは、期間中毎日ログインすると最大でジェム3000個がもらえる「毎日プレゼント!3周年カウントダウンログインボーナス」や、「3周年カウントダウン復刻祭りログインボーナス」などのキャンペーンを実施する。

さらに、「3周年カウントダウンキャンペーン」期間中は「ザクザク錬金石鉱山」が毎日開催され、クリア回数に応じて各種そうびの錬金石がもらえるイベントミッションも登場している。

「3周年カウントダウンキャンペーン」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/91272

「24時間限定!3周年カウントダウン復刻祭り」開催

2023年7月6日より、「24時間限定!3周年カウントダウン復刻祭り」が開催。本キャンペーンでは、24時間ごとに「マーニャ」や「ミネア」など、過去に期間限定で登場したSランクキャラクターがピックアップされたSPスカウトが登場する。

本SPスカウトは「3周年カウントダウン復刻祭りログインボーナス」で手に入るSPスカウト券50枚を利用して、24時間ごとに入れ替わる9種類のSPスカウトの中から好きなものを引ける。

複数のSPスカウトを引くか、狙いのスカウトに一点集中するかはプレイヤー次第。どのスカウトがいつ開催されるかなど、詳細な情報は以下のお知らせを確認してほしい。

「24時間限定!3周年カウントダウン復刻祭り」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/91272

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンクエストタクト

ジャンル:タクティカルRPG

配信:スクウェア・エニックス

開発:Aiming

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年7月16日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

© 2020-2023 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

Developed by Aiming Inc.