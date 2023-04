スクウェア・エニックスは4月27日より、同社が運営するスマホ向けタクティカルRPG『ドラゴンクエストタクト』において、新たに「真・『ドラゴンクエストX オンライン』イベント」を開催したと発表。イベント期間は、2023年6月1日10時59分までとなる。

また、同日より新キャラクター・「天雷の勇者アンルシア」がピックアップされた、「天雷の勇者アンルシアSPスカウト」が登場しているほか、期間中に10日間ログインすることで最大で100連分無料で引くことができる「2023GWSPスカウト」も開催される。

「真・『ドラゴンクエストX オンライン』イベント」開催

本作では2回目の『ドラゴンクエストX オンライン』の世界を題材としたイベントクエストでは、Sランクキャラクター「イルーシャ」などの新しいキャラクターをなかまにできる。

また、Sランクぼうぐ「大魔王の衣装」や「大魔王の仮面」のほか、「虹色のオーブ」を手に入れることができる「総力戦 大魔王選出の儀」や、イベント限定Sランクぼうぐ「ミニュアデスの盾」や「ジェム」を手に入れることができる「イルーシャのスケッチブック」など、さまざまなイベントが開催。

「真・『ドラゴンクエストX オンライン』イベント」について

「天雷の勇者アンルシアSPスカウト」登場!

2023年4月27日より、新キャラクター「天雷の勇者アンルシア」がピックアップされた「天雷の勇者アンルシアSPスカウト」が登場。開催期間は、2023年7月16日2時59分まで。

「天雷の勇者アンルシア」は自身を強化する育成要素「スキルパネル」をもっており、解放していくことでステータスアップやとくぎ、特性を習得できる。

また、Sランクとくぎである必殺技「雷鳴一閃」は、一撃目は直線5マスの敵すべてに威力400%のデイン属性物理ダメージを与え、二撃目は横5マスの敵すべてに威力200%のデイン属性物理ダメージを与える、強力なスキルとなる。

「天雷の勇者アンルシアSPスカウト」について

最大100連無料!「2023GWSPスカウト」開催!

2023年4月27日より、最大で100連分無料で引くことができる「2023GWSPスカウト」が開催。期間中のログインボーナスで手に入れることができる専用のSPスカウト券を利用することで、「ロトの勇者」や「JOKER」をはじめとした、過去に期間限定で登場したS・Aランクキャラクター(一部除く)がラインアップされたSPスカウトを引ける。

また、ログインボーナス最終日にもらえる「S1枠確定 2023GWSPスカウト券」を利用すると、必ず1体以上のSランクキャラクターをなかまにできる。ログインボーナスの開催期間は、2023年7月13日4時59分まで。SPスカウトの開催期間は、2023年7月16日2時59分までとなる。

「2023GWSPスカウト」について

