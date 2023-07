スクウェア・エニックスは7月16日より、同社が運営するスマホ向けタクティカルRPG『ドラゴンクエストタクト』においてリリース3周年を記念した「3周年記念キャンペーン」を実施。本キャンペーンでは、最大100連分を無料で利用できる3周年を記念したSPスカウトのほか、さまざまなお得なキャンペーンが実施される。

また、同日より「真・ドラゴンクエストVイベント」を開催するほか、新キャラクターの「伝説のまもの使い」がピックアップされた「3周年記念 伝説のまもの使いSPスカウト」も登場している。

「3周年記念キャンペーン」実施

本キャンペーンでは「最大100連無料!3周年記念SPスカウト」や、クリアするとジェム3000個が手に入る「3周年記念クエスト」が登場。

このほか、2023年7月17日からは「ロトの勇者」と「勇者ソロ」など、過去に期間限定で登場したSランクキャラクター2体がピックアップされた「48時間限定!3周年記念WピックアップSPスカウト」が登場。本SPスカウトは全7弾あり、それぞれ48時間限定で24時間ごとに次のSPスカウトが登場していく。

詳細な情報は、以下のお知らせおよび「タクト情報局vol.16」を参照してほしい。

「3周年記念キャンペーン」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/91536

【タクト情報局vol.16】3周年直前スペシャル

https://youtu.be/kKUI7HGE4WY

「真・ドラゴンクエストVイベント」開催

2023年7月16日より、「真・ドラゴンクエストVイベント」が開催。本イベントでは、『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』の世界を題材とした新たなイベントクエストが登場し、主人公の父親「パパス」が生存した世界で本作オリジナルストーリーが繰り広げられる。

本SPスカウトは「3周年カウントダウン復刻祭りログインボーナス」で手に入るSPスカウト券50枚を利用して、24時間ごとに入れ替わる9種類のSPスカウトの中から好きなものを引ける。

また、イベントクエストをクリアすると、イベント限定Sランクキャラクター「パパス」などをなかまにすることができる。

「真・ドラゴンクエストVイベント」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/91537

新キャラクター「伝説のまもの使い」登場

2023年7月16日より、新Sランクキャラクター「伝説のまもの使い」がピックアップされた「3周年記念 伝説のまもの使いSPスカウト」が登場。

「伝説のまもの使い」は自身を強化する育成要素「スキルパネル」をもっており、ステータスアップやとくぎ、特性を習得できる。

スキルパネルを解放することで習得できるとくぎ「なかまよび」は、戦闘中に「ゴレムス」「ピエール」「メッキー」の内、なかまを1体よびだすことができるとくぎとなっている。

「3周年記念 伝説のまもの使いSPスカウト」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/91538

【編集部注】 「ロトの勇者」「勇者ソロ」に次ぐ3人目のナンバリング主人公キャラクターが実装。こうげきタイプの英雄系で、ウェイトは65。「なかまよび」というオンリーワンの新とくぎを習得し、3種類のブレス攻撃を使いこなす。 基本特性「伝説のまもの使い」で周囲の味方の被ダメージを軽減できるほか、行動開始時に一部の状態異常を解除する「みなぎる闘志」を覚えているのも便利。射程3の範囲に敵がいる場合、味方のこうげきに応じて追撃する特性まで備えているのは非常に強力だ。 ブレス攻撃に特化しているのが強みであり弱みでもあるが、総じて3周年を代表するにふさわしい強キャラクターであると言えるだろう。 さらに、PVでは双子の子どもたちの姿もあった。イベント後半に向け、ジェムの使い過ぎには注意しよう。

新コンテンツ「すごろく場」登場

本作の舞台「オルクステラ」の各大陸をモチーフにした「すごろく」をプレイできる、新コンテンツ「すごろく場」が登場。

「すごろく場」はウィークリーミッションの報酬などで手に入る「すごろく券」でプレイすることができる。サイコロを振って出た目に従いコマを進めることができ、止まったマスの「マス効果」に応じて新たなそうび種「アクセサリー」や、各系統のかけらなどを手に入れられる。また、敵モンスターとの戦闘が発生することも。

「ゴール」に到着すると「ボーナスゾーン」へ移動し、ランダムでジェムがもらえる「ルーレットマス」など、より豪華な報酬が手に入るマスが登場。さらに、「昇格マス」に止まると新しい「ボーナスゾーン」に移動することができ、報酬獲得のチャンスを増やせる。

「すごろく場」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/91555

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンクエストタクト

ジャンル:タクティカルRPG

配信:スクウェア・エニックス

開発:Aiming

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年7月16日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

© 2020-2023 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

Developed by Aiming Inc.