日本一ソフトウェアは6月30日、日本ファルコムのストーリーRPG「軌跡」シリーズのクロスベル自治州での物語を描いた『英雄伝説 零の軌跡:改』『英雄伝説 碧の軌跡:改』Nintendo Switch移植版のシステム紹介ムービーを新たに公開した。2作同時発売で、発売日は2023年8月31日。価格は、パッケージ版/ダウンロード版ともに各4378円だ。

今回のPVでは戦闘の基本となる“ATシステム”や導力魔法“アーツ”、強力な必殺技“クラフト”などバトルシステムを中心に、英雄伝説シリーズおなじみのやり込み要素なども紹介している。

さらに豪華キャストでのフルボイス化やシリーズの垣根を超えたキャラクターの共演など、“改”シリーズからの新要素も紹介。『零の軌跡:改』『碧の軌跡:改』の魅力をわかりやすく3分に凝縮した本ムービーをぜひチェックしてほしい。

YouTube:https://youtu.be/p_kkZmASd9U

ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so42408008

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 零の軌跡:改

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年8月31日

価格:4378円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

タイトル:英雄伝説 碧の軌跡:改

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年8月31日

価格:4378円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

©2010-2023 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to NIS America, Inc., Sub-Licensed to and published by Nippon Ichi Software, Inc.

©2011-2023 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to NIS America, Inc., Sub-Licensed to and published by Nippon Ichi Software, Inc.