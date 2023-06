日本一ソフトウェアは6月16日、日本ファルコムのストーリーRPG「軌跡」シリーズのクロスベル自治州での物語を描いた『英雄伝説 零の軌跡:改』『英雄伝説 碧の軌跡:改』Nintendo Switch移植版の新PVを公開した。2作同時発売で、発売日は2023年8月31日。価格は、パッケージ版/ダウンロード版ともに各4378円だ。

今回のPVでは『零の軌跡』の主題歌「way of life」に乗せて、本タイトルに初めて触れる人にもわかりやすく登場人物の紹介、主人公のロイドたちが立ち向かう巨悪の存在を感じさせる壮大なストーリーなどを実際のゲーム映像満載で紹介。PVの最後には店舗特典をまとめて紹介しているので、購入に迷っている人はぜひともチェックしてほしい。

▼PVはこちらでも視聴できる

YouTube:https://youtu.be/u9RNZ-zL4k4

ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so42355659

Nintendo Switchで蘇る“特務支援課”の物語――

『英雄伝説 零の軌跡:改』『英雄伝説 碧の軌跡:改』は、ゼムリア大陸を舞台にした「軌跡」シリーズのなかでクロスベル自治州の事件を描いたタイトル。シリーズタイトルではあるものの、舞台やキャラクターが一新されているためシリーズを遊んだことがない人でも楽しめるのがポイントだ。

また、『零の軌跡』の続編が『碧の軌跡』となっているため、順番に遊ぶことでより深くストーリーを楽しむことができる。もちろん、2020年にPS4版で実装されたフルボイス化や高速スキップモードも搭載。

さらに遊びやすくなったタイトルが、Nintendo Switchで蘇る!

◆公式サイトはコチラ!

・https://nippon1.jp/consumer/zeroao/

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 零の軌跡:改

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年8月31日

価格:4378円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

タイトル:英雄伝説 碧の軌跡:改

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年8月31日

価格:4378円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

©2010-2023 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to NIS America, Inc., Sub-Licensed to and published by Nippon Ichi Software, Inc.

©2011-2023 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to NIS America, Inc., Sub-Licensed to and published by Nippon Ichi Software, Inc.