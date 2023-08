日本一ソフトウェアは8月3日、Nintendo Switch用ソフト『英雄伝説 零の軌跡:改』と『英雄伝説 碧の軌跡:改』の予約をニンテンドーeショップで開始した。本作の発売日は2023年8月31日、価格はパッケージ/ダウンロード版ともに各4378円となる。

予約開始を記念して、抽選で10名に本作のキャラクターのフレークシールが当たるRTキャンペーンも開催中。開催期間は、2023年8月9日まで。

DL版のご予約はこちらから!

『英雄伝説 零の軌跡:改』

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055517.html

『英雄伝説 碧の軌跡:改』

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000062924.html

『英雄伝説 零の軌跡:改』『英雄伝説 碧の軌跡:改』

予約開始記念RTキャンペーン開催!

今回の予約開始を記念し、日本一ソフトウェア公式Twitter(@nis_prinny)にてRTキャンペーンを本日より開催。キャンペーンに参加した人の中から抽選で10名にオリジナルフレークシールが当たる!

通販キャンペーン概要

◆開催期間

2023年8月3日~8月9日

◆応募方法

①日本一ソフトウェア公式Twitter(@nis_prinny)をフォロー

②対象ツイートをRTで応募完了!

プレゼント

『英雄伝説 零の軌跡:改』『英雄伝説 碧の軌跡:改』に登場するキャラクターのフレークシール……10名

◆応募規約

https://nippon1.jp/support/twitter_campaign.html

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 零の軌跡:改

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年8月31日

価格:4378円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

タイトル:英雄伝説 碧の軌跡:改

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年8月31日

価格:4378円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

