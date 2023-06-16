タイトルは「ADOL CHRISTIN（アドル・クリスティン） ～イース生誕35周年音楽作品～」！
「イース」誕生35周年を記念した全曲新アレンジ＆新録音の音楽アルバムが発売決定！
日本ファルコムは6月16日、アクションRPG「イース」が生誕35周年を迎えたことを記念して、主人公である冒険家「アドル・クリスティン」の冒険の旅をコンセプトとした全曲新アレンジ／新録音による記念碑的音楽アルバム作品「ADOL CHRISTIN（アドル・クリスティン） ～イース生誕35周年音楽作品～」を発売すると発表。発売日は2023年10月12日、価格は3080円。
また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版の販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する。
【ADOL CHRISTIN ～イース生誕35周年音楽作品～】収録曲
1. THEME OF ADOL ～ FIRST STEP TOWARDS WARS（イースI）
2. TO MAKE THE END OF BATTLE（イースII）
3. イース -失われし古代王国-（イースI&II）
4. セルセタの樹海（イース セルセタの樹海）
5. バレスタイン城（イース フェルガナの誓い）
6. 冒険への序曲（イース フェルガナの誓い）
7. FIELD OF GALE（イースV 失われた砂の都ケフィン）
8. MEMORIES OF ETERNIA（イースVIII -Lacrimo sa of DANA-）
9. 翼の民を求めて（イースVI -ナピシュテムの匣-）
10. MIGHTY OBSTACLE（イースVI -ナピシュテムの匣-）
11. CROSSING RAGE（イース SEVEN）
12. CLOACA MAXIMA（イースIX -Monstrum NOX-）
13. ADOL CHRISTIN -The adventure goes on-
【製品情報】
製品名：ADOL CHRISTIN ～イース生誕35周年音楽作品～
価格：
CD盤：3080円
ダウンロード版：アルバム 2444円／単曲 254円
ハイレゾ音源版：アルバム 3054円／単曲 356円
■音楽配信サイト
《iTunes Store》：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
《Amazon Music 》：http://j.mp/VSjC6N
《mora》：http://mora.jp/artist/299183/all
《music.jp》：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album
■ハイレゾ版音源配信サイト
《mora ハイレゾ配信ページ》：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
《music.jp ハイレゾ配信ページ》：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
《e-onkyo music》：http://www.e-onkyo.com/search/search.aspx?label=Falcom
《OTOTOY》：https://ototoy.jp/_/default/a/124419
■定額制音楽配信サービス
《Spotify》：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg
《Amazon music》：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk
《Apple Music》：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391
《YouTube Music》：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q
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