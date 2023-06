日本ファルコムは6月16日、アクションRPG「イース」が生誕35周年を迎えたことを記念して、主人公である冒険家「アドル・クリスティン」の冒険の旅をコンセプトとした全曲新アレンジ/新録音による記念碑的音楽アルバム作品「ADOL CHRISTIN(アドル・クリスティン) ~イース生誕35周年音楽作品~」を発売すると発表。発売日は2023年10月12日、価格は3080円。

また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版の販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する。

【ADOL CHRISTIN ~イース生誕35周年音楽作品~】収録曲

1. THEME OF ADOL ~ FIRST STEP TOWARDS WARS(イースI)

2. TO MAKE THE END OF BATTLE(イースII)

3. イース -失われし古代王国-(イースI&II)

4. セルセタの樹海(イース セルセタの樹海)

5. バレスタイン城(イース フェルガナの誓い)

6. 冒険への序曲(イース フェルガナの誓い)

7. FIELD OF GALE(イースV 失われた砂の都ケフィン)

8. MEMORIES OF ETERNIA(イースVIII -Lacrimo sa of DANA-)

9. 翼の民を求めて(イースVI -ナピシュテムの匣-)

10. MIGHTY OBSTACLE(イースVI -ナピシュテムの匣-)

11. CROSSING RAGE(イース SEVEN)

12. CLOACA MAXIMA(イースIX -Monstrum NOX-)

13. ADOL CHRISTIN -The adventure goes on-