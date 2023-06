スクウェア・エニックスは6月13日、PlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』の発売直前生放送を、2023年6月17日19時より配信すると発表した。

番組では、本作のプロデューサーの吉田直樹氏、メインディレクターの髙井浩氏をはじめとした開発スタッフが出演。あらためてゲームの紹介や、2023年6月12日に配信開始された体験版『FINAL FANTASY XVI DEMO』のフォローアップ、開発スタッフの“コダワリ”ポイント、グッズや書籍などの情報をお届けするという。

製品版へのセーブデータ引継ぎにも対応している体験版をプレイしつつ、本番組もチェックしてみてはいかがだろうか。

番組概要

●番組名:『ファイナルファンタジーXVI』発売直前︕情報総まとめスペシャル生放送

●配信日:2023年6月17日19時~

●出演者:

吉田 直樹氏(プロデューサー)

髙井 浩氏(メインディレクター)

前廣 和豊氏(クリエイティブディレクター&原作・脚本)

マイケル・クリストファー コージ フォックス氏(ローカライズディレクター)

皆川 裕史氏(アートディレクター)

鈴木 良太氏(コンバットディレクター)

祖堅 正慶氏(コンポーザー)

鈴木 健夫氏(シネマティックマネージャー)

●配信URL

・YouTube:https://youtube.com/live/sUuzd4SIFgE

・ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv341674928

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年6月22日

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:©2020, 2022 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

“PlayStation logo”and “PS5”, are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment lnc.