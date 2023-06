スクウェア・エニックスは6月12日、PlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』のゲーム冒頭をプレイ可能な体験版『FINAL FANTASY XVI DEMO』を、17時から順次配信開始すると発表した。

また、本作のテーマソングである米津玄師氏の「月を見ていた」を起用したCM「ストーリー」篇、主人公クライヴや召喚獣たちの激しいバトルをフィーチャーしたCM「召喚獣合戦、勃発」篇もTVにて放送される。日時は、2023年7月2日まで。

※一部エリアを除く

FINAL FANTASY XVI DEMO

PlayStation Storeにて、本作を一足先に楽しめる体験版『FINAL FANTASY XVI DEMO』が公開。2023年6月12日17時から順次配信開始される。

体験版では、『FINAL FANTASY XVI』のゲーム序盤、主人公クライヴが復讐を志す発端となった、彼の少年期の物語を約2時間~2時間半に渡ってプレイできる。これが壮大な物語のまさにオープニングとなる。セーブデータは製品版に引き継ぎ可能だ。

また、ゲーム序盤クリア後は、本作の特徴である召喚獣の能力を駆使しながら闘っていくバトルアクションをさらに楽しめる、特別仕様版「召喚獣アクション トライアル」がプレイ可能となる。

・体験版のダウンロードはこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002100/

※本体験版は製品版とは一部仕様が異なります。

※「召喚獣アクション トライアル」はセーブ/ロードができません。データは製品版に引き継ぐことはできません。

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年6月22日

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デラックスエディション:1万2100円(パッケージ)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万8500円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

