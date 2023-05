スクウェア・エニックスは5月2日、PlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI』(ファイナルファンタジー16)の公式サイトにて、召喚獣合戦や主人公クライヴの召喚獣アクションなどを紹介したバトルシステム映像6本と、本作のキャラクターデザインを担当する髙橋和哉氏が描く召喚獣の新規アート8点を公開した。

本作の発売日は2023年6月22日予定、価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が9900円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

バトル紹介映像公開

本作のバトルシステムについて詳細に解説した映像を、公式サイトのBATTLEページにて公開した。

召喚獣合戦

その身に召喚獣を喚び降ろしたドミナント同士の激突。召喚獣vs召喚獣の戦いを、巨大スケールで描く大規模バトルとなる。

YouTube URL:https://youtu.be/ndjFu3cqEaI

召喚獣アクション

クライヴに宿る数々の召喚獣の力を切り替えていくハイスピードバトル。

YouYube URL:https://youtu.be/7wtZdOKBYFA

“ストーリーフォーカス”モード

本格アクションバトルを簡単な操作で快適に楽しめる“ストーリーフォーカス”モード。シンプルな操作で召喚獣アビリティが発動したり、敵の攻撃を自動で回避したり、誰でもバトルの爽快感を味わいながら物語に集中できる。

YouTube URL:https://youtu.be/117DUIhmTu8

アビリティ

クライヴの持つさまざまなアビリティは自由に強化可能だ。育成に悩んでしまうユーザー向けに、一括で習得や強化を行なうサポート機能も用意されている。

YouTube URL:https://youtu.be/P4-JU0g0_lc

バディ

頼れる相棒のトルガルがバトルをサポート。ともに敵を攻撃したり、クライヴの体力を回復するなど、頼もしく支援をしてくれる。また、トルガルにアクションを指示することで、バトルをより戦略的に楽しむことも可能だ。

YouTube URL:https://youtu.be/7llZbJMcCC8

パーティ

物語の進行にあわせ、さまざまなキャラクターたちが仲間としてともに戦ってくれる。仲間たちはトルガルとは異なり、AIによるオートサポートでクライヴとともに戦ってくれる。

YouTube URL:https://youtu.be/tNkzSFGMrXM

召喚獣新規アート公開

召喚獣8体の新規アートが、公式サイトのMOVIES & IMAGESページにて公開された。

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年6月22日予定

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デラックスエディション:1万2100円(パッケージ)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万8500円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

