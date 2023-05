スクウェア・エニックスは5月25日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの配信番組「PlayStation Showcase」にて、PlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』のローンチトレーラー“SALVATION”を初公開した。

・ローンチトレーラー“SALVATION”

https://sqex.to/Sr307

「俺たちが望み、つくりたいのは、人が人として生きていける世界だ」

物語の舞台となるヴァリスゼアは、各地に点在するクリスタルの巨塊・マザークリスタルから流れ出るエーテルの力によって栄える”クリスタルの加護を受けし大地”。人々は、エーテルによって魔法を生み出し、日々の暮らしを成り立たせていた。しかし、やがてエーテルは枯渇し、不毛の大地がヴァリスゼアを覆いはじめる。厳しい現実は、国々を争いへと駆り立てていき、召喚獣の力をその身に宿す「ドミナント」たちもまた、苦悩や決意を抱え、戦場へと身を投じていく……

ローンチトレーラーの中で描かれる、生まれながらにして魔法を行使できる「ベアラー」を取り巻く苦境。そして、人々に恩恵をもたらすはずのマザークリスタルにまつわる真実……。主人公クライヴ・ロズフィールドが過酷な運命に抗うため、剣を振るうことを選ぶに至る、その背景が垣間見える。

クライヴや「ドミナント」たちが掲げるそれぞれの正義は、ヴァリスゼアに何をもたらすのか――。”クリスタルの加護を断ち切るための物語”に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年6月22日予定

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デラックスエディション:1万2100円(パッケージ)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万8500円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

