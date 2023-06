カプコンは6月7日、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の最新情報を紹介する映像番組「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム Final」について、「モンスターハンター」好きな配信者のYouTubeチャンネルにてミラー配信を配信する施策を今回も実施すると発表。番組の配信日時は、2023年6月7日23時からとなる。

※本番組は録画配信となります。

今回の配信では、2023年6月実施予定「ボーナスアップデート」の紹介映像公開や、配信日の情報をお届け。また、「デベロッパートークルーム」と題して、辻本プロデューサー、一瀬ディレクター、鈴木ディレクターによる開発者トークコーナーを設ける。

さらに、「スクリーンショット募集企画」でユーザーから投稿されたスクリーンショットも公開予定とのこと。

公式の「Capcom Channel」を見てもよし、自分の好きなYouTubeチャンネルで配信者と一緒に盛り上がるもよし、好きなチャンネルから「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム Final」をチェックしよう。

番組特設サイト:

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/sp-program/

・番組URL

https://www.youtube.com/watch?v=E4-WlVfaQ4A

【特別企画】「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム Final」公認ミラー配信 YouTubeチャンネル(50音順)

・公認ミラー配信 特設ページ

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/sp-program-mirror-0607/

■配信チャンネル:あまみちゃんねる

・配信者:あまみちゃんねるさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@amami315/

■配信チャンネル:いぬねこ

・配信者:いぬねこさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@INUNEKOOO

■配信チャンネル:笑顔の時間

・配信者:笑顔の時間さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@25smil-E-gao25

■配信チャンネル:Oga Ch.荒咬オウガ

・配信者:荒咬オウガ(ホロスターズ所属)さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@AragamiOga

■配信チャンネル:カニカマ

・配信者:カニカマさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketooda

■配信チャンネル:ガンサーの抹茶

・配信者:ガンサーの抹茶さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

■配信チャンネル:Koyori ch. 博衣こより - holoX -

・配信者:博衣こより(ホロライブ所属)さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@HakuiKoyori

■配信チャンネル:桜ころみん coromin Ch

・配信者:桜ころみんさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@coromin

■配信チャンネル:獅子神レオナ/レオナちゃんねる

・配信者:獅子神レオナ(Re:AcT所属)さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami

■配信チャンネル:タカティン

・配信者:タカティンさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@takatexin

■配信チャンネル:たきえい

・配信者:たきえいさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Takiei

■配信チャンネル:茶々茶(chachacha)

・配信者:茶々茶さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@chachachayoutube

■配信チャンネル:ちるにとら

・配信者:ちるにとらさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@tirunitora

■配信チャンネル:Tomari Mari channel / 兎鞠まりちゃんねる

・配信者:兎鞠まりさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@TOMARI_MARI

■配信チャンネル:まーこ/Mahco.

・配信者:まーこ/Mahco.さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@mahco2131

■配信チャンネル:皆で一緒にモンハンライフ

・配信者:皆で一緒にモンハンライフさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s

■配信チャンネル:よしなま

・配信者:よしなまさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@yoshinama0130

■配信チャンネル:ララ9hJQr3//3o

・配信者:ララ9hJQr3//3oさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@9hjqr33o4

【ゲーム情報】

タイトル:『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

ジャンル:ハンティングアクション

配信:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

追加プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)

※『サンブレイク』はダウンロード専売

配信日:

Switch/Steam版:発売中(2022年6月30日)

PS/Xbox/Win版:2023年4月28日

価格:

・通常版:3990円

・デラックスエディション:

Switch/PS/Xbox/Win版 4990円

Steam版 5106円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク セット:5990円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット:6990円

プレイ人数:1人(通信プレイ時は最大4人)

CERO:C(15歳以上対象)

※プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターライズ:サンブレイク』から追加されるさまざまな要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※Nintendo Switch版でインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行なう場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※オンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold、PS5版およびPS4版についてはPlayStation Plus)への加入が必要です。

※プラットフォーム間のクロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。

※Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。

※Microsoft、Xbox、Xbox Live、Xbox Series X|S、Xbox One、および Xbox 関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

※“PlayStation”および“PS5”“PS4”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

©2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.