カプコンは5月31日、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の最新情報をお届けする映像番組「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム Final」の配信日を発表。番組は、2023年6月7日23時から配信される。

今回の配信では、2023年6月実施予定「ボーナスアップデート」の紹介映像公開や、配信日の情報をお届け。また、「デベロッパートークルーム」と題して、辻本プロデューサー、一瀬ディレクター、鈴木ディレクターによる開発者トークコーナーを設けるとのこと。

さらに、「スクリーンショット募集企画」でユーザーから投稿されたスクリーンショットも公開予定。あなたのスクショが採用されているかも!?

いよいよファイナルを迎える 「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム」、見逃し注意だ。

【予告映像】「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム Final」

・URL:https://www.youtube.com/watch?v=zsJWBXx2pkc

【番組情報】

配信日時:[録画生放送] 2023年6月7日23時より配信予定

※状況により放送日、開始時間が変更となる可能性がございます。

番組特設サイト:

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/sp-program/

YouTubeカプコンチャンネル:

https://www.youtube.com/user/CapcomChannel

【ゲーム情報】

タイトル:『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

ジャンル:ハンティングアクション

配信:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:発売中(2022年6月30日)

価格:

・通常版:4990円(ダウンロード)

・デラックスエディション:

Switch版 5990円/Steam版 6036円(ダウンロード)

・モンスターハンターライズ + サンブレイク セット:

7990円(ダウンロード)

・モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット:

8990円(ダウンロード)

プレイ人数:1人(通信プレイ時は最大4人)

CERO:C(15歳以上対象)

※画面写真は開発中のものです。

※プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターライズ:サンブレイク』から追加されるさまざまな要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※Nintendo Switch版でインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行なう場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※プラットフォーム間のクロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。

※Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

©2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.