カプコンは6月8日、Nintendo Switch/PC(Steam)向けハンティングアクション『モンスターハンターライズ』の超大型コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』にて、無料のボーナスアップデート(Ver.16)を配信開始したと発表。

今回のアップデートでは、最後の追加モンスターとなる「原初を刻むメル・ゼナ」の登場や、それにともなう武器や防具およびスキルに装飾品などの追加、さらに傀異錬成の新システム実装などが行なわれている。

ボーナスアップデートに関する詳細な情報は、下記の公式サイトを確認してほしい。

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/update/

■ボーナスアップデート(Ver.16)紹介映像

※紹介映像は、Nintendo Switch版のものになります。

また、2023年6月7日に放送された映像番組「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム Final」では、本アップデート内容の紹介とともに本作のプレイヤーのさまざまな統計情報をまとめた「狩人たちの軌跡」が発表。“Final”にふさわしい放送となっているので、見逃した人はアーカイブをぜひチェックしてほしい。

■モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム Final

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』ボーナスアップデート(Ver.16)最新情報

【追加モンスター】原初を刻むメル・ゼナ

キュリアに侵される以前の原初たるメル・ゼナの姿。

普段は翼と尻尾を巧みに扱い騎士の様に立ち振る舞うが、その身にキュリアによる侵食が始まると一変して彼らを使役するようにして獲物を追い詰める。

またキュリアによる侵食が極限に達した時、メル・ゼナは血氣蝕烈状態となり圧倒的な力を振るう。その身を爆発的なエネルギーが蝕んでいるためか、時折その力に抗っているかのような仕草を見せる。

●原初を刻むメル・ゼナの素材で生産する新たな武器や防具

「原初を刻むメル・ゼナ」はMR10以上でクエストが受注可能。討伐して得られる素材から生産できる新たな武器や防具、新スキルにも注目しよう。

●防具の傀異錬成に加わる新要素のスロット強化

【傀異強化・スロット特化型】

防具の持ついずれかのスキルや防御性能が下がりやすいかわりに、必ずスロットの強化が発生する強化方法。

●新たな装飾品を追加

特定のクエストをクリアしてゲームを進めると加工屋に新たな装飾品が追加される。

●特別な報酬が手に入る新たなイベントクエストを追加

ボーナスアップデート以降、新たなイベントクエストは【2023年7月27日配信】までを予定。追加重ね着装備をはじめ、さまざまなクリア報酬を用意した高難度でやりごたえのあるイベントクエストが登場。配信されたらぜひチャレンジしよう。

・配信中のイベントクエスト情報は、公式サイトでチェック!

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/event-quest/

狩猟生活を彩るダウンロードコンテンツが発売中

Ver.15のタイトルアップデート時点ですべてのラインアップを発売済だが、ボーナスアップデート配信以降、さまざまなテーマでまとめたお得なDLCパックが用意される。

※ボーナスアップデート後に発売されるDLCパックは、過去に発売済みのダウンロードコンテンツをテーマごとにまとめた内容になっています。内容をご確認のうえ、重複購入にご注意ください。

・各ダウンロードコンテンツの購入方法などは、公式サイトをチェック!

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/dlc/

【ゲーム情報】

タイトル:『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

ジャンル:ハンティングアクション

配信:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

追加プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)

※『サンブレイク』はダウンロード専売

配信日:

Switch/Steam版:発売中(2022年6月30日)

PS/Xbox/Win版:発売中(2023年4月28日)

価格:

・通常版:3990円

・デラックスエディション:

Switch/PS/Xbox/Win版 4990円

Steam版 5106円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク セット:5990円

・モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット:6990円

プレイ人数:1人(通信プレイ時は最大4人)

CERO:C(15歳以上対象)

※プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターライズ:サンブレイク』から追加されるさまざまな要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※Nintendo Switch版でインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行なう場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※オンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold、PS5版およびPS4版についてはPlayStation Plus)への加入が必要です。

※プラットフォーム間のクロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。

※Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。

※Microsoft、Xbox、Xbox Live、Xbox Series X|S、Xbox One、および Xbox 関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

※“PlayStation”および“PS5”“PS4”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

©2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.