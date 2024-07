SUPERDELUXE GAMESは7月9日、エンハンスとtha ltd.の協力のもと、PlayStation 5(PlayStation VR2対応)『HUMANITY』通常版パッケージを発売すると発表。発売日は2024年11月7日、価格は4950円だ。

また、本日より、SDX公式ストアと各小売店にて予約を開始している。SDX公式ストアからの注文は国内配送料が無料。また、海外配送*にも対応しているので、ぜひ予約してみてはいかがだろうか。

*海外配送については配送料、手数料が別途発生します。

『HUMANITY』は、インターフェースデザイナー/映像ディレクターとして著名な中村勇吾氏による、初の本格ゲーム作品。中村勇吾氏率いるクリエイター集団tha ltd.と、ゲームクリエイター水口哲也氏が率いるエンハンスがタッグを組んで誕生した『HUMANITY』は他に類を見ない唯一無二のパズルアクションゲームだ。

デジタル版が配信された2023年には数々のアワードにノミネート・受賞、累計ダウンロード数は100万本を突破しており、その類稀なゲーム性は各メディアおよびユーザーからも高く評価されている。

本日より予約を開始する通常版には、初回生産限定特典として「テレホンカード風オリジナルサウンドトラックダウンロードカード」を初回生産分に同封。オリジナルサウンドトラックでは電子音楽家、サウンド・デザイナー/コーダーのJEMAPUR氏が手掛けたゲーム内楽曲全26曲を楽しめる。

また、永久封入特典として表裏ジャケットとCOMPANION BOOKLETが付属する。

SDX公式ストア購入特典も決定した。SDX公式ストアで『HUMANITY』を購入すると、SDX公式ストア特典として「HUMANITYロゴステッカー」が付く。

SDX公式ストアで購入することでしか手に入れることができない特典なので、ぜひこの機会に、SDX公式ストアを利用してみてはいかがだろうか。

■SDX公式ストア特典

⚫HUMANITY ロゴステッカー

※画像はイメージです。SDX公式ストア限定特典は数に限りがあります。なくなり次第終了いたします。

店舗別特典も決定。取扱店舗と特典物の詳細については、各小売店に問いあわせてほしい。

■店舗別特典 - 全エディション共通

⚫Amazon特典:デジタル壁紙

⚫GEO特典:クリアファイル

⚫ヨドバシカメラ/上新電機/ビックカメラ/ソフマップ/コジマ/ヤマダ電機:GOLDYステッカー

⚫あみあみ特典:アクリルキーホルダー

⚫WonderGOO特典:ポストカード・缶バッジセット

・デジタル壁紙(Amazon)

・GOLDYステッカー(家電)

・クリアファイル(GEO)

※そのほかの店舗別特典画像は後日公開予定。

【ゲーム情報】

タイトル:HUMANITY

ジャンル:パズル/アドベンチャー

販売:SUPERDELUXE GAMES

メーカー:エンハンス

開発:tha ltd./エンハンス

プラットフォーム:PlayStation 5(PS VR2対応)

発売日:2024年11月7日予定

価格:4950円

CERO:B(12才以上対象)

HUMANITY® / © 2019-2024 Enhance Experience Inc. © tha ltd. All Rights Reserved.