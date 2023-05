アソビズムは5月16日、Steam向けゲーム最新作『ShapeHero Factory』(シェイプヒーロー ファクトリー)を発表するとともに、同プラットフォームにてストアページを公開した。リリース時期は2023年秋ごろで、価格は未定。

2021年に発売された『ビビッドナイト』に続き、PC(Steam)向け完全オリジナルゲームの第2弾となる『ShapeHero Factory』は、『ビビッドナイト』にてメインプログラマーを務めたMamiya氏が企画・ディレクションを担当。

また、Steamストアページの公開と同時に公式Twitterアカウントも開設された。最新情報は今後、Twitterにて発信していくという。

・Steamストアページ:

https://store.steampowered.com/app/2389040/ShapeHero_Factory/

・公式Twitter(日本語版):

https://twitter.com/ShapeHero_JP

『ShapeHero Factory』とは?

『ShapeHero Factory』は工場とローグライト、それにタワーディフェンスを融合させたゲームだ。〇△□といった図形の組みあわせで、さまざまな“ヒーロー”を大量生産。彼らは自動で戦っていく。プレイヤーができることは、彼らを生み出すための“最適な工場”をビルドすることだけ。

概要 とある地下室。机の上に広げた真っ白なスクロールの上で小さな小さな戦いが、今始まる───。“ミニオン”の力を借りてヒーローたちを描き、いざ本の中へ! あなたは魔導書に封じられた“大災厄”に復活の兆しがあることに気づきます。魔導書の奥深くにいる “大災厄”と戦うには、魔法のスクロールから生まれる存在……小さな小さな“ヒーロー”たちの力が必要です。 再封印は困難を極めます。キュートな妖精“ミニオン”たちの力を借りて、たくさんのヒーローを描き、戦いましょう!

【ゲーム情報】

タイトル:ShapeHero Factory(シェイプヒーロー ファクトリー)

ジャンル:自動化、ローグライト、タワーディフェンス、効率化、デッキビルド、リソースマネジメント

配信:アソビズム

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2023年秋予定

価格:未定

©2023 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.

©2023 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。