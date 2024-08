アソビズムは8月16日、2024年8月21日からドイツ・ケルンメッセで開催される「gamescom」において、Steam向け工場ビルドゲーム『ShapeHero Factory / シェイプヒーローファクトリー』(以下『ShapeHero Factory』)の出展が決定したと発表。

・Steamストアページ:

https://store.steampowered.com/app/2389040/ShapeHero_Factory/

本作は2024年6月のSteam Next Festにて、Steamの“体験版の話題の新作”世界トップ3位に入ったことに加え、世界最大級のインディーゲームコミュニティ“The MIX”が共同配信するBitSummitオープニングショーケースにて7タイトルしか選ばれないタイトルにも選出された注目のタイトル。11月にはSteam向けのアーリーアクセス開始を予定している。

今回の「gamescom」の出展では「ドイツの民族衣装(レーダーホーゼン)を着たヒーロー」が登場するドイツ限定の特別バージョンの体験版を会場で試遊できる。そのほか、試遊した人にはノベルティ(先着順)もプレゼント。イベントに行く場合は、本作も遊んでみてはいかがだろうか。

イベント・出展概要

■日時

2024年8月21日~25日(現地時間)

※「gamescom Opening Night Live 2024」は8月20日に実施

■会場

ドイツ・ケルンメッセ

■アソビズム出展ブース

Hall 10.1. Booth A.080

■イベント公式サイト(英語)

https://www.gamescom.global/en

試遊者特典のノベルティはこちら

イベントにて試遊した人には、先着で特製缶バッジや、『ShapeHero Factory』ミニミニキャンバスをプレゼント。

※数には限りがございますので、お一人様につき1個とさせていただきます。

※画像はイメージです。

日本語版YouTubeにて関連動画の総再生数が100万超え!

公式Discord登録者数も1100人を突破

日本国内では早くも話題の本作。日本語版YouTubeでは「ShapeHero Factory」と検索してヒットする動画の総再生数が100万再生を超えるほど話題となり、公式Discord登録者数も1100人を突破。「ビルドを自慢!」チャンネルをはじめ、非常に盛り上がりを見せている。

・アソビズム公式Discordサーバー

https://discord.gg/QSvU8ggv55

【ゲーム情報】

タイトル:ShapeHero Factory(シェイプヒーロー ファクトリー)

ジャンル:シミュレーション

配信:アソビズム

プラットフォーム:PC(Steam)

アーリーアクセス配信日:2024年11月予定

価格:未定

プレイ人数:1人

©2024 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。