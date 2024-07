アソビズムは7月20日、Steam向けゲーム最新作『ShapeHero Factory』(シェイプヒーロー ファクトリー)のアーリーアクセスを、2024年11月より実施すると発表した。価格は未定。

・Steamストアページ:

https://store.steampowered.com/app/2389040/ShapeHero_Factory/

本発表は、2024年7月20日に実施した「BitSummit Drift」と「The MIX」のオープニングショーケースにて告知されたもの。

2024年5月31日より配信中の体験版を通して寄せられた意見や感想をもとに、より改善・追加したい箇所がいくつも出てきたという。そのため、可能な限り早くプレイヤーに遊んでもらうため、アーリーアクセスを実施する決断に至ったと、本作のディレクターMamiya氏が語った。

アーリーアクセスでは、積極的にアップデートを進めていく予定で、新たなヒーローや設備、マスター(プレイアブルキャラクター)の追加などを予定。やり込み要素が格段に増した『ShapeHero Factory』に期待しよう。

なお、ASCII GAMESでは本作の体験版レビューを掲載中。あわせてチェックしてもらいたい。

期間限定7月31日まで!高難易度モードをプレイできる!

「BitSummit Drift」への出展を記念し、体験版既プレイ者を対象とした高難易度モード“BitSummit Challenge”を用意。そのアクセスコードを期間限定でアソビズム公式Discordサーバー内“魔術師協会からのお知らせ”チャンネルにて公開中だ。

“BitSummit Challenge”を解放するまでの手順含め、詳細は同公式Discordサーバーで確認してほしい。なお、アクセスコードの公開は7月31日までとなる。

・アソビズム公式Discordサーバー:

https://discord.gg/QSvU8ggv55

【ゲーム情報】

タイトル:ShapeHero Factory(シェイプヒーロー ファクトリー)

ジャンル:シミュレーション

配信:アソビズム

プラットフォーム:PC(Steam)

アーリーアクセス配信日:2024年11月予定

価格:未定

プレイ人数:1人

©2023 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。